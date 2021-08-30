Пловец Роман Жданов вышел в финал Паралимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем

Роман Жданов (фото: кадр трансляции "МАТЧ ТВ")

Пловец из Бийска Роман Жданов в понедельник утром, 30 августа, преодолел квалификационный отбор в финал Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем.

Роман в своем заезде показал третье время - 3: 06.06. По условиям соревнований в финал проходят восемь лучших спортсменов. Так что с учетом того, что в классе Жданова всего два заезда, то он проходит на следующую стадию.

Решающий заплыв состоится сегодня в 15.28 по барнаульскому времени.

Другой представитель Алтайского края Артур Кубасов в утреннем заплыве на 50 метров на спине показал только шестое время и не смог пробиться в финал.

Напомним, ранее Роман Жданов уже завоевал три медали Паралимпиады. Две из них золотые.

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