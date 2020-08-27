Гол барнаульского хоккеиста Андрея Свечникова войдет в симулятор NHL

Андрей Свечников дважды за сезон исполнил трюк Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Гол хоккеиста из Барнаула Андрея Свечникова, ныне выступающего за «Каролину», «запишут» в хоккейном симуляторе NHL 21. Игру представят 16 октября.

Воспитанник алтайской школы хоккея Андрей Свечников с 2018 года выступает за клуб НХЛ «Каролина». За это время он не просто сумел отличиться и закрепиться в команде, но и получить несколько прозвищ. Пожалуй, самое яркое из них – это «русский вундеркинд».

30 октября 2019 года в матче против «Калгари» тогда еще 19-летний Андрей исполнил гол в стиле лакросс. Так называют трюк, когда хоккеист поднимает шайбу на крюк клюшки и забрасывает ее в сетку над плечом вратаря. При этом сам игрок находится за воротами. Примечательно, что спустя полтора месяца Свечников повторил этот трюк во встрече с «Виннипегом».

Самое главное, что он стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, кому удалось оформить такой гол, причем дважды за сезон. Такие шайбы имеют двойное название: «лакросс-гол» или «гол Гранлунда» (они были названы в честь шайбы финского хоккеиста Микаэля Гранлунда в ворота сборной России на чемпионате мира 2011 года).

– Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол, — комментировала тогда пресс-служба НХЛ в своем официальном Twitter-аккаунте.

Сам Андрей признался, что хоть и видел гол в исполнении Гранлунды, но именно исполнять его научил старший брат Евгений.

– Конечно, я видел, как Микаэль Гранлунд забивал. Но когда у брата (Евгения Свечникова, нападающего «Детройта» – прим. ред.) на тренировке получилось, я, честно говоря, офигел. Я подошел к нему и попросил научить, - говорит нападающий.

После того, как Евгений Свечников увидел плоды своего братского труда, он с радостью поздравил Андрея: «Горжусь тобой, брат. Не зря учил», - сказал он.

Создатели симулятора NHL были настолько впечатлены голом Андрея Свечникова, что решили включить его в новую версию игры. Пожалуй, пока это одно из главных достижений нашего земляка за бугром, ведь раньше он отличился лишь дракой на льду с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Кстати, сам хоккеист себя звездой не считает. В мартовском интервью «Спорт-экспресс» он заявил: «Да какая я звезда? Простой парень из Барнаула». По итогам прошлого сезона НХЛ опубликовала ТОП-10 голов сезона. Гол Свечникова в матче с «Виннипегом» занял почетное третье место, а гол в поединке против «Калгари» восьмое.

Напомним, контракт Андрея Свечникова с «Каролиной» рассчитан на три года, но так как форвард показывает отличный результат, не исключено, что он будет продлен, либо игрок примет более выгодное предложение.

Но пока это отдаленное будущее. Сейчас главная проблема в том, что в середине августа во время матча серии плей-офф с «Бостоном» за четыре минуты до конца встречи Андрей получил травму. Он покидал лед при помощи партнеров, не опираясь на правую ногу. К счастью, медики диагностировали у него растяжение, и к началу сезона он, вероятнее всего, уже будет готов надеть форму.

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