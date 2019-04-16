2019-04-16T11:35:17+03:00
Спорт

Александр Овечкин отправил в нокаут воспитанника барнаульского хоккея

После драки Андрей Свечников не смог продолжить участие в матче
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Александр Овечкин отправил в нокаут воспитанника барнаульского хоккеяАлександр Овечкин отправил в нокаут воспитанника барнаульского хоккеяФото: скриншот с видео на youtube
Изменить размер текста:

Имя воспитанника барнаульского хоккея Андрея Свечникова сегодня обсуждает весь спортивный мир. 19-летний спортсмен в матче плей-офф НХЛ подрался с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. После этого он не смог самостоятельно подняться со льда.

Овечкин vs Свечников Дерзость или Глупость Драка Овечкин 2019.Видео: YouTube

Инцидент произошел на 11-й минуте первого периода в матче плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз». Сначала Александр Овечкин и Андрей Свечников потолкались у ворот гостей. После небольшой перепалки хоккеисты бросили клюшки, скинули краги и обменялись несколькими ударами. Драка длилась всего лишь несколько секунд. После очередного удара Андрей Свечников рухнул на лед. Подняться с площадки ему помогал медицинский персонал его команды. Судьи наказали обоих участников драки пятиминутными удалениями, но Андрея Свечникова сразу проводили в подтрибунные помещения. Он не смог продолжить свое участие в этом матче. Насколько серьезной оказалась полученная им травма, пока неизвестно.

Между тем, инцидент не помешал «Каролине Харрикейнз» удержать более чем убедительную победу над соперником. Этот матч закончился со счетом 5:0 в пользу хозяев площадки. Счет в серии между этими командами стал 1:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Справка «КП»:

Андрей Свечников родился 26 марта 2000 года в Барнауле. Как и старший брат начал заниматься хоккеем в спортивной школе «Мотор», а после в СДЮШОР «Алтай» у тренера Владимира Николаева. Старший брат Андрея Свечникова Евгений также играет в НХЛ за «Детройт Ред Уингз».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ювентус - Аякс 16 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Ювентус - Аякс 16 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Ростов - Спартак 14 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Ростов - Спартак 14 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Алтайские силовики задержали продавцов контрафактного алкоголя и сигарет
Денежные переводы между ВТБ и банком «Возрождение» стали бесплатными
Главного барнаульского «моржа» выгнали с совещания с министром спорта
«АлтайБаскет» победил на выезде в Черкесске 87:73
Алтайские синоптики объявили штормпрогноз на 18 апреля
Члены правительства Алтайского края обыграли в футбол общественников
Жители Барнаула спели песни Аллы Пугачевой
В АлтГТУ открылся фестиваль русского языка для иностранных студентов «На языке дружбы»
Алтайский край представит в Киргизии продукты и косметику
Команда АГМУ заняла шесть призовых мест на международной студенческой олимпиаде по хирургии
В колледже АлтГТУ открыли новые специальности
Школьное лесничество «Ёлочка» из Первомайского района отмечает 50-летний юбилей
Облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты
Барнаульцы могут посадить именное дерево в Центральном парке
В Бийске раньше срока начали дорожный ремонт
В Барнауле определили самого сильного человека России
В Алтайском крае без потерь закончилась первая волна паводка
Абсолютно голая девушка прогулялась по Барнаулу
Захватят «Кучуксульфат»: В Алтайском крае пройдет антитеррористическое учение
Барнаульская мэрия отреагировала на скандал с муниципальным жильем