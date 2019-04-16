Александр Овечкин отправил в нокаут воспитанника барнаульского хоккея

Имя воспитанника барнаульского хоккея Андрея Свечникова сегодня обсуждает весь спортивный мир. 19-летний спортсмен в матче плей-офф НХЛ подрался с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. После этого он не смог самостоятельно подняться со льда.

Овечкин vs Свечников Дерзость или Глупость Драка Овечкин 2019.Видео: YouTube

Инцидент произошел на 11-й минуте первого периода в матче плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз». Сначала Александр Овечкин и Андрей Свечников потолкались у ворот гостей. После небольшой перепалки хоккеисты бросили клюшки, скинули краги и обменялись несколькими ударами. Драка длилась всего лишь несколько секунд. После очередного удара Андрей Свечников рухнул на лед. Подняться с площадки ему помогал медицинский персонал его команды. Судьи наказали обоих участников драки пятиминутными удалениями, но Андрея Свечникова сразу проводили в подтрибунные помещения. Он не смог продолжить свое участие в этом матче. Насколько серьезной оказалась полученная им травма, пока неизвестно.

Между тем, инцидент не помешал «Каролине Харрикейнз» удержать более чем убедительную победу над соперником. Этот матч закончился со счетом 5:0 в пользу хозяев площадки. Счет в серии между этими командами стал 1:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Справка «КП»:

Андрей Свечников родился 26 марта 2000 года в Барнауле. Как и старший брат начал заниматься хоккеем в спортивной школе «Мотор», а после в СДЮШОР «Алтай» у тренера Владимира Николаева. Старший брат Андрея Свечникова Евгений также играет в НХЛ за «Детройт Ред Уингз».