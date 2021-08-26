«Экскурсионный флешмоб» в Барнауле 2021: куда пойти и что посмотреть

Во время экскурсии вы сможете познакомиться с русской печью Фото: Олег УКЛАДОВ

28 августа Барнаул присоединится к всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». В этот день в краевой столице пройдут бесплатные экскурсии, мастер-классы, увлекательные лекции и другие интересные события. Начало – в 12.00. В целом для жителей региона подготовили более 40 экскурсий. Записаться на них можно через сайт флешмоба. «Комсомолка» подготовила подборку мероприятий, на которые еще не поздно попасть, однако, поторопитесь, свободные места расходятся как горячие пирожки.

Русская печь с калачами

Где: музей «В кругу семьи»

Адрес: Барнаул, ул. Анатолия,130

Возрастные ограничения: 6+

Во время экскурсии вы сможете познакомиться с русской печью. Экскурсовод Валентина Гридина расскажет о «печных» традициях и обрядах. В часовую экскурсию войдет и дегустация калача, испеченного в в печи. Правда за лакомство придется заплатить 20 рублей.

Следующее место придется по душе тем, кто любит сладенькое Фото: Олег УКЛАДОВ

Пешеходная экскурсия

Сбор: у музея «Город» в 12.00

Адрес: г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 24

Возрастные ограничения: 16+

Историк музея «Город» Тамара Герман во время прогулки расскажет о старейшей улице города Льва Толстого, архитектуре и судьбах ее жителей. Организаторы советуют идти в удобной одежде и обуви. Ведь шагать придется до Оби и обратно до пересечения с проспектом Социалистическим.

Медовая экскурсия

Где: Дом меда

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 8а

Возрастные ограничения: 0+

Следующее место придется по душе тем, кто любит сладенькое. Экскурсовод Светлана Киселева проведет гостей по Дому меда, покажет пчеловодческий инвентари и, конечно, даст попробовать разные виды меда.

Экскурсия в музей завода

Где: Станкостроительный завод

Адрес: г. Барнаул, ул. Кулагина, 28, проходная пятиэтажного здания

Возрастные ограничения: 6+

Гости смогут побывать в музее Барнаульского станкостроительного завода, узнать его историю, познакомиться с продукцией, выпускаемой БСЗ. С собой обязательно нужно взять с собой паспорт.

Мастер-классы и экскурсии в галерее «Город мастеров» проводят народные умельцы Фото: Олег УКЛАДОВ

Актерское мастерство

Где: Крепостной театр

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а

Возрастные ограничения: 16+

Эта экскурсия для тех, кто давно мечтал стать звездой сцены. Для гостей проведет урок по актерскому мастерству художественный руководитель Крепостного театра Александр Савин. Важное условие - новоявленный артист должен быть не младше 16 лет и иметь при себе сменную обувь.

Выставка «Дар Алтая»

Где: Галерея «Турина гора»

Адрес: г. Барнаул, ул. Димитрова, 85а

Возрастные ограничения: 0+

Любителей живописи приглашают на выставку заслуженного художника России Валерия Тебекова «Дар Алтая». Экскурсовод Екатерина Левина поможет разобраться в авторском замысле. Также она расскажет о коллекции художественного фаянса в галерее.

Тайны старого дома

Где: школа № 125 Барнаула, 1 этаж, музей «Наследие»

Адрес: Барнаул, ул. Шумакова, 22

Возрастные ограничения: 6+

Гости музея побывают у рачительных хозяев деревенского дома начала XX века, где собраны старинные вещицы – от домашней утвари до кованых старинных гвоздей.

Гости музея побывают у рачительных хозяев деревенского дома начала XX века Фото: Олег УКЛАДОВ

Мастер-классы от народных умельцев

Где: Галерея «Город мастеров»

Адрес: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 14

Возрастные ограничения: 6+

Те, кто решит пойти в «Город мастеров», увидят удивительные вещицы ручной работы от алтайских умельцев и даже смогут попробовать освоить гончарное и кузнечное дело, роспись и резьбу по дереву, работу с берестой. Мастер-классы и экскурсии в галерее «Город мастеров» проводят народные умельцы.

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