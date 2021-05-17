Афиша «Ночи музеев-2021» в Барнауле: топ самых интересных площадок

Свои двери откроют 33 музея
Фото: Олег УКЛАДОВ
Стала известна афиша «Ночи музеев-2021» в Барнауле. Любимая жителями и гостями краевой столицы акция пройдут в субботу, 22 мая. Свои двери откроют 33 музея. Рассказываем о мероприятиях, которые точно не стоит пропускать.
Музей анатомии животных АГАУ (ул. Мерзликина, 8, корпус 7б, ауд. 28.)
19.00-23.00 Осмотр экспозиций препаратов с экскурсоводом.
20.00-20.15 Мини-лекторий «Технологии изготовления мумий животных».
20.30-21.00 Мастер-класс «Изготовление музейного препарата».
21.00-21.15 Мини-лекторий «Останки древних животных».
Алтайский государственный краеведческий музей (ул. Ползунова, 39, 46, пр. Красноармейский, 28)
Экскурсии
18.30 Пешеходная экскурсия «Пешком по Петропавловской» (ул. Малотобольская - ул. Ползунова, 39).
19.30 Пешеходная экскурсия «Городская миля» (ул. Ползунова, 46 - пр. Красноармейский, 28)
19.30 Пешеходная экскурсия «Вдоль по Конюшенному» (ул. Ползунова, 39 - пр. Красноармейский, 28)
Площадка № 1: ул. Ползунова, 46:
19.00-19.30 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев - 2021» с участием ансамбля современного танца под руководство Вернигора О.Н. «Вереск» в пространстве улиц» (АГИК).
19.00-20.30 Интерактивная площадка для детей «Столярная мастерская Деда АЛТАЙведа».
Площадка № 2: ул. Ползунова, 39:
19.00–19.30, 22.30–23.00, 00.30–01.00 Лаборатория юного палеонтолога.
19.30–20.00, 23.00-23.30 Мини-экскурсия «Гиганты ледникового периода».
21.30–22.00 Курс молодого бойца с мастер-классом по наматыванию портянок «Не малы, не велики у солдата сапоги».
22.00–22.30, 00.00–00.30, 01.00 – 01.30 Мини-экскурсия по выставке «Доисторические миры».
Площадка № 3: пр. Красноармейский, 28.
20.00–20.20 Мини-экскурсия «Клыки, когти, хвост и другие особенности животных».
20.00-20.20, 01.00–01.20 Мини-экскурсия «Любимица нумизматов – сибирская монета».
Во дворе музея в случае хорошей погоды:
19.00–20.00 Показательные выступления центра фехтования «Sabre» с мастер-классом.
19.00–21.00 Интерактивная программа студии инженерии, программирования, робототехники и 3D-моделирования «STEM-центр» «В мире 3D технологий».
"Ночь музеев"
Фото: Олег УКЛАДОВ
ГМИЛИКА (Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Льва Толстого, 2)
19.00-20.00 Из истории родного края: Пешеходная экскурсия по улице Л. Толстого «История одной улицы. Большая Тобольская – Льва Толстого» (с площадки Церемонии открытия краевой акции на ул. Мало-Тобольская до усадьбы музея; при условии хорошей погоды
21.00–23.00 Квест для интеллектуалов «Музейная бродилка».
23.00-00.00 Музейная «бродилка»-путаница «Переполох в музее».
21.00-21.50 Спектакль для детей по сказкам К. Чуковского «Муха Цокотуха» и «Федорино горе» студентов 3 режиссерского курса кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК (художественный руководитель и режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ, председатель Союза театральных деятелей Алтайского края О. Пермяков).
22.00-22.50 Презентация постоянно действующей экспозиции «Алтай в отечественном кино».
22.00-22.50 К 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского: Экскурсия «Достоевский в Сибири».
23.00-23.50 К юбилеям земляков-кинематографистов: Викторина для взрослых «Земляки. Кинематографическая мозаика Алтая».
23.00-23.50 Читают артисты Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина: «Недетские Сказки Ганса Христиана Андерсена» в исполнении А. Потеребы, Р. Чистякова, А. Лоскутовой, Е. Быкова, Л. Хотиевой и заслуженного деятеля искусств С. Будкеева (режиссер – А. Бурдыко).
00.00-01.00 «Полуночный» концерт: Концертная программа «Наш бессмертный полк», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., учащихся и преподавателей Барнаульской детской музыкальной школы № 5 Н. Нестеровой, И. Слепченко, Ю. Кочуковой.
"Ночь музеев"
Фото: Олег УКЛАДОВ
Художественный салон-галерея «Турина гора» (ул. Димитрова, 85А)
19.00-19.30 Торжественное открытие тематической выставки барнаульских художников «Голубая дама». Все о главной легенде родного города в живописи, графике, керамике.
19.40-20.10 «Джозайя Веджвуд и секреты королевского фарфора». Уникальная выставка Веджвудского фарфора «Джаспер» из частной коллекции семьи Никольских.
21.30-21.50 «Дымная история». Выставка живописных работ художницы Ольги Срданович в смешанной технике - соединение масляной живописи с фьюмаж (живопись огня). Обязательно - занимательный рассказ о необычном художественном приеме, придуманном в середине XX века товарищем
Государственный художественный музей Алтайского края (ул. Максима Горького, 16)
19.00-20.30 Мастер-класс «Весло для девушки» по пермогорской росписи сувенира.
19.00–00.00 Мастер-класс «Модная штучка» от семейной мастерской Калашниковых.
20.00-20.50 Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Десятиручка»; ведущая – преподаватель Алтайского краевого колледжа культуры и искусств А. Мирошниченко.
20.00-20.50 Мастер-класс «Хохломской пряник. Верховая техника росписи»; ведущая –преподаватель Алтайского краевого колледжа культуры и искусств А. Кукушкина.
23.30-00.30 Культурно-просветительская программа «Портбукет. Аксессуар из прошлого» с мастер-классом по созданию мини-букета из сухоцветов.
00.30-02.00 Мастер-класс «Весло для девушки» по пермогорской росписи сувенира.
"Ночь музеев"
Фото: Олег УКЛАДОВ
Музей «Город» (ул. Льва Толстого, 24)
19.30-19.50 Показательное выступление баскетбольного клуба «Алтай Лес».
19.30-19.50 Экскурсия по выставке Татуировки и тату оборудования.
19.00-02.00 Выставка Татуировки и тату - оборудования.
19.00–22.00 Показательный мастер-класс по граффити от А. Капитонова и В. Минаева (улица).
20.00-20.50 Музыкальный концерт заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества Алтайского края, ансамбля народной музыки «ЖАЛЕЙКА».
21.00–21.30 Выступление плейбэк-театра «Апанаит».
21.00-21.30 Научное шоу профессора Николя.
22.30-23.00 Конкурс на самый большой шар из жевательной резинки.
Подробную программу всех мероприятий можно найти в официальной группе «Ночь музеев. Алтайский край» в «ВКонтакте».
Сколько стоят билеты
Единого билета во все музеи не в этот раз нет. Большинство площадок будет работать бесплатно. Билет нужно будет покупать только для того, чтобы посетить 11 музеев. Предварительной продажа билетов открыта с 12 мая. Для взрослых и студентов он обойдется в 100 рублей, для школьников и пенсионеров – 50 рублей, а дошкольники смогут попасть внутрь бесплатно.
В Алтайском крае продолжает действовать масочный режим. Посетителям также нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Работники музеев будут регулировать количество людей, которые посещают залы, чтобы избежать столпотворений.
В ночь акции в Барнауле продлят работу общественного транспорта.
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