Афиша «Ночи музеев-2021» в Барнауле: топ самых интересных площадок

Свои двери откроют 33 музея Фото: Олег УКЛАДОВ

Стала известна афиша «Ночи музеев-2021» в Барнауле. Любимая жителями и гостями краевой столицы акция пройдут в субботу, 22 мая. Свои двери откроют 33 музея. Рассказываем о мероприятиях, которые точно не стоит пропускать.

Музей анатомии животных АГАУ (ул. Мерзликина, 8, корпус 7б, ауд. 28.)

19.00-23.00 Осмотр экспозиций препаратов с экскурсоводом.

20.00-20.15 Мини-лекторий «Технологии изготовления мумий животных».

20.30-21.00 Мастер-класс «Изготовление музейного препарата».

21.00-21.15 Мини-лекторий «Останки древних животных».

Алтайский государственный краеведческий музей (ул. Ползунова, 39, 46, пр. Красноармейский, 28)

Экскурсии

18.30 Пешеходная экскурсия «Пешком по Петропавловской» (ул. Малотобольская - ул. Ползунова, 39).

19.30 Пешеходная экскурсия «Городская миля» (ул. Ползунова, 46 - пр. Красноармейский, 28)

19.30 Пешеходная экскурсия «Вдоль по Конюшенному» (ул. Ползунова, 39 - пр. Красноармейский, 28)

Площадка № 1: ул. Ползунова, 46:

19.00-19.30 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев - 2021» с участием ансамбля современного танца под руководство Вернигора О.Н. «Вереск» в пространстве улиц» (АГИК).

19.00-20.30 Интерактивная площадка для детей «Столярная мастерская Деда АЛТАЙведа».

Площадка № 2: ул. Ползунова, 39:

19.00–19.30, 22.30–23.00, 00.30–01.00 Лаборатория юного палеонтолога.

19.30–20.00, 23.00-23.30 Мини-экскурсия «Гиганты ледникового периода».

21.30–22.00 Курс молодого бойца с мастер-классом по наматыванию портянок «Не малы, не велики у солдата сапоги».

22.00–22.30, 00.00–00.30, 01.00 – 01.30 Мини-экскурсия по выставке «Доисторические миры».

Площадка № 3: пр. Красноармейский, 28.

20.00–20.20 Мини-экскурсия «Клыки, когти, хвост и другие особенности животных».

20.00-20.20, 01.00–01.20 Мини-экскурсия «Любимица нумизматов – сибирская монета».

Во дворе музея в случае хорошей погоды:

19.00–20.00 Показательные выступления центра фехтования «Sabre» с мастер-классом.

19.00–21.00 Интерактивная программа студии инженерии, программирования, робототехники и 3D-моделирования «STEM-центр» «В мире 3D технологий».

"Ночь музеев" Фото: Олег УКЛАДОВ

ГМИЛИКА (Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Льва Толстого, 2)

19.00-20.00 Из истории родного края: Пешеходная экскурсия по улице Л. Толстого «История одной улицы. Большая Тобольская – Льва Толстого» (с площадки Церемонии открытия краевой акции на ул. Мало-Тобольская до усадьбы музея; при условии хорошей погоды

21.00–23.00 Квест для интеллектуалов «Музейная бродилка».

23.00-00.00 Музейная «бродилка»-путаница «Переполох в музее».

21.00-21.50 Спектакль для детей по сказкам К. Чуковского «Муха Цокотуха» и «Федорино горе» студентов 3 режиссерского курса кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК (художественный руководитель и режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ, председатель Союза театральных деятелей Алтайского края О. Пермяков).

22.00-22.50 Презентация постоянно действующей экспозиции «Алтай в отечественном кино».

22.00-22.50 К 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского: Экскурсия «Достоевский в Сибири».

23.00-23.50 К юбилеям земляков-кинематографистов: Викторина для взрослых «Земляки. Кинематографическая мозаика Алтая».

23.00-23.50 Читают артисты Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина: «Недетские Сказки Ганса Христиана Андерсена» в исполнении А. Потеребы, Р. Чистякова, А. Лоскутовой, Е. Быкова, Л. Хотиевой и заслуженного деятеля искусств С. Будкеева (режиссер – А. Бурдыко).

00.00-01.00 «Полуночный» концерт: Концертная программа «Наш бессмертный полк», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., учащихся и преподавателей Барнаульской детской музыкальной школы № 5 Н. Нестеровой, И. Слепченко, Ю. Кочуковой.

"Ночь музеев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Художественный салон-галерея «Турина гора» (ул. Димитрова, 85А)

19.00-19.30 Торжественное открытие тематической выставки барнаульских художников «Голубая дама». Все о главной легенде родного города в живописи, графике, керамике.

19.40-20.10 «Джозайя Веджвуд и секреты королевского фарфора». Уникальная выставка Веджвудского фарфора «Джаспер» из частной коллекции семьи Никольских.

21.30-21.50 «Дымная история». Выставка живописных работ художницы Ольги Срданович в смешанной технике - соединение масляной живописи с фьюмаж (живопись огня). Обязательно - занимательный рассказ о необычном художественном приеме, придуманном в середине XX века товарищем

Государственный художественный музей Алтайского края (ул. Максима Горького, 16)

19.00-20.30 Мастер-класс «Весло для девушки» по пермогорской росписи сувенира.

19.00–00.00 Мастер-класс «Модная штучка» от семейной мастерской Калашниковых.

20.00-20.50 Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Десятиручка»; ведущая – преподаватель Алтайского краевого колледжа культуры и искусств А. Мирошниченко.

20.00-20.50 Мастер-класс «Хохломской пряник. Верховая техника росписи»; ведущая –преподаватель Алтайского краевого колледжа культуры и искусств А. Кукушкина.

23.30-00.30 Культурно-просветительская программа «Портбукет. Аксессуар из прошлого» с мастер-классом по созданию мини-букета из сухоцветов.

00.30-02.00 Мастер-класс «Весло для девушки» по пермогорской росписи сувенира.

"Ночь музеев" Фото: Олег УКЛАДОВ

Музей «Город» (ул. Льва Толстого, 24)

19.30-19.50 Показательное выступление баскетбольного клуба «Алтай Лес».

19.30-19.50 Экскурсия по выставке Татуировки и тату оборудования.

19.00-02.00 Выставка Татуировки и тату - оборудования.

19.00–22.00 Показательный мастер-класс по граффити от А. Капитонова и В. Минаева (улица).

20.00-20.50 Музыкальный концерт заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества Алтайского края, ансамбля народной музыки «ЖАЛЕЙКА».

21.00–21.30 Выступление плейбэк-театра «Апанаит».

21.00-21.30 Научное шоу профессора Николя.

22.30-23.00 Конкурс на самый большой шар из жевательной резинки.

Подробную программу всех мероприятий можно найти в официальной группе «Ночь музеев. Алтайский край» в «ВКонтакте».

Сколько стоят билеты

Единого билета во все музеи не в этот раз нет. Большинство площадок будет работать бесплатно. Билет нужно будет покупать только для того, чтобы посетить 11 музеев. Предварительной продажа билетов открыта с 12 мая. Для взрослых и студентов он обойдется в 100 рублей, для школьников и пенсионеров – 50 рублей, а дошкольники смогут попасть внутрь бесплатно.

В Алтайском крае продолжает действовать масочный режим. Посетителям также нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Работники музеев будут регулировать количество людей, которые посещают залы, чтобы избежать столпотворений.

В ночь акции в Барнауле продлят работу общественного транспорта.

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