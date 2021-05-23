Сотни людей пришли на «Музейную ночь-2021» в Барнауле

Ночь музеев в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

22 мая в Барнауле прошла очередная Всероссийская акция «Музейная ночь». В краевой столице ее проводили уже в 15-й раз. Свои двери открыли 33 музея.

На этот раз от единого билета организаторы отказались. Большинство площадок работали бесплатно. В музеях прайс был таков: цена билета для взрослых и студентов составляет 100 рублей, для школьников и пенсионеров – 50 рублей, а для дошкольников – бесплатно. Несмотря на прохладную погоду, вечером сотни барнаульцев пришли на Музейную ночь. На ул. Мало-Тобольской до глубокой ночи играла живая музыка, а очереди в музеи не заканчивали даже после 12 часов.

Ночь музеев в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

Специально к соревнованиям по гребле, которые с 20 по 23 мая проходят в Барнауле, в Художественном музее Алтайского края все желающие могли принять участие в росписи весел.

В ГМИЛИКА 22 мая открылся обновленный зал кино.

– Изучать его можно пару недель. Одна из изюминок – интерактивная панель, где собрано огромное количество информации о кинематографе, связанном с Алтайским краем , - написала на своей странице в Instagram министр Алтайского края Елена Безрукова.

В целом, в минувшую Музейную ночь в Барнауле прошли десятки экскурсий и мастер-классов. Среди них выставки мумий животных, показательные выступления центра фехтования, выставка татуировки и многое другое.

Ночь музеев в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночь музеев в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночь музеев в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночь музеев в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночь музеев в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночь музеев в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночь музеев в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ