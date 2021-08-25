«Ребенок до сих пор снится»: братья признались в убийстве алтайской семьи спустя 18 лет

18 лет правоохранители не могли раскрыть это преступление из-за отсутствия следов, доказательств и свидетелей Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи раскрыли дело об убийстве 50-летней владелицы продуктового магазина в селе Панкрушиха Алтайского края и ее 13-летнего сына. Трагедия произошла осенью 2003 года.

Два брата (одному на момент преступления было 39, другому – 40 лет) придумали план кражи вещей из дома предпринимательницы. Они знали, что у женщины есть деньги и ценные вещи - видеомагнитофон, дорогая посуда и т.д. Жила она с сыном - супруг погиб в аварии. Однажды ночью братья с топорами в руках пробрались в дом, разбив окно в зале. Старший нанес хозяйке дома шесть ударов по голове. Затем младший сделал то же самое с сыном. Мальчик и его мать погибли. Мужчины вынесли из дома имущество на общую сумму около 14 тыс. рублей.

18 лет правоохранители не могли раскрыть это преступление из-за отсутствия следов, доказательств и свидетелей. Однако сотрудники органов не раз возвращались к этому делу, но никаких зацепок не находили.

Трагедия произошла осенью 2003 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

И вот, в марте этого года старший брат сам признался в убийстве. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю рассказали, почему преступник больше не смог молчать.

- Мужчина сам позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что его мучает совесть и снится ребенок. Подробно объяснил, как совершал преступление. В итоге он решил признаться в содеянном, очистить душу, - пояснили в следкоме.

Братья и раньше привлекались к ответственности за преступления имущественного характера. В ходе разбирательства, младший брат сначала признал вину в убийстве, но потом отказался от своих слов и заявил, что старший его оговорил.

- Однако следствием собраны все доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - подчеркнули в СУСК Алтайского края.

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