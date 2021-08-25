5-звездочные отели, палеопарк и горнолыжка: в предгорье Алтая вложат миллиарды рублей

Уже сформирован пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие предгорья Алтая Фото: Виталий БАРАБАШ

Крио-лечебница, акватермальный комплекс, палеопарк – это только малая часть того, что в ближайшие годы построят в предгорной части Алтайского края, куда входят Белокуриха и левобережье Катуни. Власти региона совместно с бизнесом и научным сообществом намерены вывести региональный туризм на новый уровень. Как именно будут развивать предгорье Алтая, представители алтайского турбизнеса рассказали 20 августа на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой в Белокурихе.

Льготные кредиты на новые отели

Когда в прошлом году в связи с пандемией закрыли границы, туристы из центральной России массово ринулись на Алтай. Тут-то и вскрылась проблема катастрофической нехватки мест размещения премиум класса. Пятизвездочные номера были забронированы на несколько месяцев вперед. Поэтому одна из задач, которую ставят власти края на сегодняшний день – это создание туристических объектов, отвечающих самым разнообразным запросам гостей.

Как заметила глава Ростуризма Зарина Догузова, важно строить не только отели уровня «пять звезд», нужны и трех-, и четрыхвезвездочные места размещения соответствующего качества. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который презентовала Догузова, предприятия туриндустрии Алтайского края смогут привлечь льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц и санаториев. На предварительном этапе от региона поступили заявки на реализацию инвестпроектов на общую сумму порядка 30 миллиардов рублей.

Зарина Догузова встретилась с алтайскими представителями турбизнеса Фото: Виталий БАРАБАШ

Всего отраслевой нацпроект, рассчитанный на 10 лет, включает в себя три пакета мер, связанных с развитием инфраструктуры туризма, поддержкой спроса на туристические услуги, а также правовым и кадровым обеспечением.

– Сегодня Белокуриха является якорем и драйвером развития туризма всего Алтайского края. Нужно продолжать обновлять гостиничную инфраструктуру. Мы готовы давать под это льготные кредиты и снижать это кредитное бремя для инвесторов, чтобы они активнее вкладывались в обновление и номерного фонда, и внешнего облика санаториев, которым уже не один десяток лет, – сказала Догузова. – Соответственно, и территории за пределами отелей мы тоже будем готовы помочь обустроить. Нужно продолжать обновлять санатории, ремонтировать номерной фон и заниматься благоустройством курортной среды, чтобы туристам было приятно гулять и проводить здесь время

Развитие «Белокурихи Горной»

На сегодняшний день уже сформирован пул инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие предгорной части Алтая. К примеру, сибирская компания «Гранд-Крио Алтай» строит на «Белокурихе Горной» крио-лечебницу, гостиничный комплекс премиум-сегмента и ресторан. Также инвестор уже оплатил строительство кресельного подъемника на горнолыжный комплекс «Гора Глухариная».

– В этом году у «Белокурихи Горной» появился еще один инвестор – оператор внутреннего туризма «Экспресс-тур», который собирается построить санаторий на территории с акватермальным комплексом на 1300 мест. В проект планируют вложить 4 млрд рублей, – рассказал генеральный директор АО «Белокуриха» Константин Ежов.

Сейчас на курорте строят автомобильную дорогу к горе «Мишина». В 2022 году начнут прокладывать асфальт и к «Горе Глухариной». Работы проводятся в рамках соглашения Ростуризма и Правительства Алтайского края.

– Помимо автомобильной дороги в проекте предусмотрены пешеходные дорожки, объекты благоустройства, освещение. На сегодняшний день по «Мишиной горе» на сто процентов выполнены работы по устройству водопропускных труб, земельного полотна и по устройству основания, – поясняет исполняющий обязанности министра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк.

Единый Алтай

Как отметил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, предгорье Алтая планируют развивать как единый туркластер, в который также войдут Алтайский, Смоленский и Солонешенский районы, включая знаменитую уже на весь мир Денисову пещеру. Прорабатывается и оценивается возможность реконструкции и модернизации дорог от Белокурихи до поселка Катунь, это наиболее перспективное на сегодняшний день направление, а также через Денисову пещеру в сторону Республики Алтай. Рядом с археологическим памятником планируют создать палеопарк, где посетители смогут познакомиться с бытом и устройством жизни денисовца. По проекту здесь построят музей под открытым небом, обустроят экотропу, поставят арт-объекты, также на территории разместят кафе, места отдыха, детские площадки. Для создания палеопарка был организован общественный фонд «Денисова пещера». Его попечителями стали алтайские чиновники, бизнесмены и ученые.

Чтобы облегчить долгую дорогу туристам до Денисовой пещеры, фонд задумался о строительстве новой трассы, которая свяжет несколько туристических центров – Бийск, Белокуриху, Солонешное, Денисову пещеру, Усть-Кан, Коксу и Белуху. По мнению заместителя генерального директора АО «Курорт Белокуриха», члена попечительского совета фонда Олега Акимова, с хорошей дорогой поток туристов в Денисову пещеру увеличится в разы.

«Это направление является альтернативным выходом в Республику Алтай, кроме действующего в настоящее время Чуйского тракта, и кратчайшим путем до Белухи. Оно позволит создать второй транспортный коридор, связывающий наиболее популярные локации туристов в Алтайском крае и Республике Алтай, – отметил Евгений Дешевых. – Мы понимаем, что проект реконструкции и модернизации дороги от Белокурихи в Республику Алтай через Денисову пещеру для регионального бюджета изначально тяжелый, поэтому прорабатываем различные источники финансирования, и в первую очередь это участие в нацпроекте».

На курорте «Белокуриха Горная» построят дороги к «Мишиной горе» и «Горе Глухариной» Фото: Виталий БАРАБАШ

Также новая дорога позволит усилить межрегиональные связи. Ведь, как заметила Зарина Догузова, для туриста не существует границ на Алтайский край и Республику, для него есть только один Алтай с его уникальной природой и живописными видами.

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