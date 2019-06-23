Ууу, черти рыжие! История борьбы барнаульцев с тараканами

Никогда не понимал, как Сергей Довлатов смог увидеть в отвратительных рыжих тараканах безобидных веществ, сравнивая их с маленькими гоночными автомобилями за их стремительную пластику.

- Вообще, чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же… - говорил известный писатель.

У меня при виде однажды заползшего на кухню рыжего паразита рухнул мир, это как будто в твою неприступную крепость прокрался враг, надругался над крестьянами и нагадил в сокровищницу. С тех пор прошло около года, я испробовал весь арсенал отравы – мелки, ловушки, гели - но тараканы словно построили себе бомбоубижище, куда уходят по тревоге на пару месяцев, а потом возвращаются и множатся с новой силой.

Причем каждый поход в магазин за покупкой нескольких средств – ловушки, мелка, геля разных производителей – обходится примерно в 300-400 рублей.

Все умрут, а тараканы останутся

Как говорит ученый из алтайского госуниверситета Людмила Комарова, тараканы могут приспособиться к любым условиям.

- Еще в наше советское время говорили, если случится ядерная катастрофа, тараканы останутся чуть ли не единственными существами, которые смогут выжить. Они очень лабильные. Например, потравите вы их у себя дома, одно поколение погибнет, но те, что выведутся из отложенных личинок, будут уже устойчивы к этому яду – они мгновенно меняют свой геном, - считает биолог.

Что же получается, не имеет смысла покупать все эти средства на прилавках магазинов? Не совсем так. Их нужно правильно использовать – постоянно комбинировать и менять. При использовании карандаша – его нужно обновлять через день-два. Говорят, хорошо помогают народные средства – смешать борную кислоту с варенным яичным желтком. На практике, после такого угощения популяция тараканов заметно сократилась. Но через некоторое время они снова стали появляться – наверное, соседи тоже рассыпали отраву и они искали убежища.

- У нас примерно пару месяцев назад на подъезде появилось объявление, что травят всякую бытовую нечисть, тараканов в том числе. Я не придала этому значения, потому что тараканов у меня не было никогда ни на одной из трех моих квартир. У меня муж уже боится уборки, говорит, что скоро протру дыру на шкафах или в полу. Поэтому я была в шоке, когда увидела наглого жирного гада у себя на кухне, - рассказала жительница Барнаула Юлия, также столкнувшаяся с этой проблемой.

СЭС, помоги!

Похоже, что единственным действенный способ - это вызвать СЭС. Они обработают химреагентом помещение и дадут гарантию на год. Вот только, как быть если в доме есть маленькие дети?

- В день обработки вы уходите на несколько часов из дома, пока не выветрится вещество. Влажную оборку после этого нельзя проводить в течение двух недель, - сообщили в краевой санэпидемстанции.

На время обработки все продукты, посуду, детские игрушки надо упаковать в полиэтиленовые мешкиФото: Анна СЕМИНА

Все продукты, посуду, детские игрушки придется упаковать в полиэтиленовые мешки, чтобы на них не попала отрава. То есть получается, маленьких детей, от греха подальше, придется вывезти куда-то на пару недель и только после этого проводить обработку.

Почем война с тараканами

Война дело прибыльное… для производителей. Вот небольшой обзор средств для борьбы с насекомыми из барнаульских магазинов.

Гель «Тройной удар» от тараканов – 40-50 рублей.

Приманка для тараканов «Рэйд» - 250 рублей.

Клей от грызунов и насекомых – 150 рублей.

Аэрозоль «Раптор» - 300 рублей

Обработка квартиры силами СЭС – 1300 рублей за 1-комнатную квартиру