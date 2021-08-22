На 200 тысяч оштрафовали алтайских чиновников за проведение фестиваля в разгар пандемии

18 заболевших ковидом в районе участвовали в фестивале. Фото: Роспотребнадзор по РА

В Республике Алтай на приличную сумму оштрафовали администрацию Турочакского района. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзрора, поводом для привлечения к ответственности стало проведение масштабного фестиваля «Купальская ночь» в период неблагополучной эпидобстановки по коронавирусу.

- 9 августа Турочакский районный суд вынес решение о наложении штрафа в размере 200 тысяч рублей на администрацию муниципалитета за проведение массового мероприятия, - подчеркнули в ведомстве.

В мае во время подъема заболеваемости и действия ограничений администрация района решила провести фестиваль русского фольклорного творчества «Купальская ночь» и направила уведомление в региональный Роспотребнадзор. Однако управление ответило категорическим отказом.

Несмотря на запрет, фестиваль все же состоялся, и участие в нем приняли несколько тысяч человек. При этом люди не соблюдали масочный режим, социальную дистанцию и не пользовались антисептиками. В социальных сетях появилось множество фото, доказывающих несоблюдение антиковидных ограничений.

Позднее эпидемиологи выяснили, что 18 новых заболевших в районе участвовали в фестивале.

- Таким образом, проведение массового мероприятия создало угрозу жизни и здоровью людей. Изучив материалы дела, суд признал администрацию муниципального образования «Турочакский район» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2. ст.6.3. КоАП РФ, - подчеркнули в управлении.

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