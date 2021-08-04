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Общество4 августа 2021 5:06

В Барнауле «Планету Q» могут наказать за вечеринку

Им грозит штраф до 300 тыс. рублей
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Мэрия также провела рейды по торговым объектам.

Мэрия также провела рейды по торговым объектам.

В Барнауле могут наказать развлекательный комплекс «Планета Q» из-за вечеринки в разгар пандемии. Организацию могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей, пишет мэрия.

- Материал направлен для рассмотрения вопроса привлечения организации к административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), - рассказали в администрации.

Статья административного кодекса подразумевает штраф на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение для юрлиц может привести к штрафу до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.