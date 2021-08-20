Пьяные клиенты, у которых не оказалось денег за проезд, разбили окно в машине такси

По поводу инцидента проводится проверка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

19 августа в Барнауле произошел конфликт между водителем такси «Максим» и компанией нетрезвых пассажиров. Подробности рассказала жена пострадавшего Юлия:

- Вчера вечером муж поехал таксовать. Это не основной его заработок, просто подработка. Так вот, около 20:00 часов он забрал с места компанию из четырех человек: две девушки и двое мужчин. Все они были нетрезвы и вели себя невежливо. Будто в своей машине. Пока ехали, распивали спиртное, громко разговаривали. Это заснял видеорегистратор в машине. Однако конфликта между пассажирами и моим супругом не было. По пути один из молодых людей вышел из машины. Подъезжая к адресу, трое начали искать по карманам деньги и подшучивать, что их нет.

Водитель решил высадить компанию на ближайшей остановке. Сказал, что дальше не повезет. Пассажиры вышли из машины. Но мужчина был недоволен таким исходом и начал агрессивно разговаривать, кричать, угрожать таксисту.

Водитель заблокировал двери авто, закрыл окна. Тогда разозлившийся клиент кинул в окно водительского места стеклянную бутылку пива. Окно разбилось. Этот момент успела занять проходящая мимо пара. Компания же убежала во дворы и скрылась.

Таксист порезал руки, спину. Раны удалось обработать в домашних условиях, без помощи медиков. Пострадавший написал заявление в полицию. В ведомстве сообщили, что по поводу инцидента проводится проверка.

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