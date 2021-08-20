В больнице №11 Барнаула начали устанавливать российские эндопротезы

Современный эндопротез надежно прослужит около 10 лет или даже больше Фото: Минздрав Алтайского края

Пациентам горбольницы №11 в Барнауле начали устанавливать тазобедренные суставы российского производства. Врачи подчеркивают, что новый протез – настоящее спасение, ведь люди вновь возвращаются к полноценной жизни.

Сделаны в России

Эндопротезы крупных суставов изготавливают из медицинских материалов, главный из которых – высококачественный титан.

– Все операции по изготовлению деталей эндопротеза проводят в рамках одного технологического комплекса. Размерные ряды всех моделей позволяют оптимально подобрать эндопротез пациенту с любыми анатомическими особенностями, – подчеркнули в минздраве региона.

Отечественные протезы дешевле западных, а по качеству ничем не отличаются от импортной продукции.

– Вся продукция произведена в России, она абсолютно соответствует всем требованиям, то есть она не отличается от иностранной продукции по выполненным требованиям, которые заложены в конструкции и в технологии изготовления данных изделий. Естественно, все это проверено, испытано, получены все необходимые документы. У нас есть большой опыт и мы гарантируем результат, подчеркнул – Александр Соловьев, замдиректора компании, которая занимается разработкой и изготовлением эндопротезов.

Операция Фото: Минздрав Алтайского края

Полноценная жизнь

Современный эндопротез надежно прослужит около 10 лет или даже больше. В России такие протезы используют уже более 65 больниц: от Хабаровска до Калининграда. Большинство пациентов получают протезы в рамках ОМС

– Производство эндопротезов во всем мире относится к высоким технологиям, ведь задействовано громадное количество станков и материалов, – подчеркнул главврач городской клинической больницы №11 Андрей Коломиец.

В больнице уже прошла первая операция с использованием нового протеза. Потребность в таких вмешательствах высока – только в горбольнице №11 ежегодно проводят около сотни подобных операций.

Напомним, ранее мы сообщали, что в федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле тестируют новую роботизированную систему, которая позволяет подготовить костную ткань к операции. Техника центра – единственная в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Она дает возможность проводить на новом уровне сложнейшие операции по эндопротезированию крупных суставов - тазобедренных и коленных.

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