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Общество20 августа 2021 4:00

В больнице №11 Барнаула начали устанавливать российские эндопротезы

Они дешевле западных, но по качеству ничем не отличаются
Константин Санталов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Современный эндопротез надежно прослужит около 10 лет или даже больше

Современный эндопротез надежно прослужит около 10 лет или даже больше

Фото: Минздрав Алтайского края

Пациентам горбольницы №11 в Барнауле начали устанавливать тазобедренные суставы российского производства. Врачи подчеркивают, что новый протез – настоящее спасение, ведь люди вновь возвращаются к полноценной жизни.

Сделаны в России

Эндопротезы крупных суставов изготавливают из медицинских материалов, главный из которых – высококачественный титан.

– Все операции по изготовлению деталей эндопротеза проводят в рамках одного технологического комплекса. Размерные ряды всех моделей позволяют оптимально подобрать эндопротез пациенту с любыми анатомическими особенностями, – подчеркнули в минздраве региона.

Отечественные протезы дешевле западных, а по качеству ничем не отличаются от импортной продукции.

– Вся продукция произведена в России, она абсолютно соответствует всем требованиям, то есть она не отличается от иностранной продукции по выполненным требованиям, которые заложены в конструкции и в технологии изготовления данных изделий. Естественно, все это проверено, испытано, получены все необходимые документы. У нас есть большой опыт и мы гарантируем результат, подчеркнул – Александр Соловьев, замдиректора компании, которая занимается разработкой и изготовлением эндопротезов.

Операция

Операция

Фото: Минздрав Алтайского края

Полноценная жизнь

Современный эндопротез надежно прослужит около 10 лет или даже больше. В России такие протезы используют уже более 65 больниц: от Хабаровска до Калининграда. Большинство пациентов получают протезы в рамках ОМС

– Производство эндопротезов во всем мире относится к высоким технологиям, ведь задействовано громадное количество станков и материалов, – подчеркнул главврач городской клинической больницы №11 Андрей Коломиец.

В больнице уже прошла первая операция с использованием нового протеза. Потребность в таких вмешательствах высока – только в горбольнице №11 ежегодно проводят около сотни подобных операций.

Напомним, ранее мы сообщали, что в федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле тестируют новую роботизированную систему, которая позволяет подготовить костную ткань к операции. Техника центра – единственная в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Она дает возможность проводить на новом уровне сложнейшие операции по эндопротезированию крупных суставов - тазобедренных и коленных.

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