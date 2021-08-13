Робот-травматолог: как на Алтае помогают пациентам с помощью уникального оборудования

Стоимость оборудования - 96 миллионов рублей, Фото: Константин Санталов

В федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле тестируют новую роботизированную систему, которая позволяет подготовить костную ткань к операции. Врачи рассказали об особенностях оборудования и объяснили, как именно они помогают пациентам.

Последнее слово техники

Роботизированная техника центра – единственная в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Она дает возможность проводить на новом уровне сложнейшие операции по эндопротезированию крупных суставов - тазобедренных и коленных.

– Мы говорим «робот» и может показаться, что он все сделает сам. Кончено же, нет, работу проводит травматолог-ортопед, – говорит Владимир Пелеганчук, главный врач центра. – Он делает доступ к костной структуре сустава, а все остальное с применением последний технологий осуществляет техника. Благодаря этому оборудованию получаем именно ту конструкцию, которая нужна пациенту. Точность установки и операционный доступ вышли на новый уровень. Это следующее измерение в травматологии и ортопедии.

Новое оборудование Фото: Константин Санталов

Стоимость оборудования - 96 миллионов рублей, техника прибыла из США. Алтайские хирурги уже провели четыре операции, все они прошли успешно. Ранее специалисты обучались в передовых европейских клиниках. В проведении операций нашим медикам помогают коллеги из Москвы.

– Благодаря этому оборудованию точность обработки костной ткани возросла в пять раз. А значит, и результат стал в пять раз лучше, – сказал главврач.

Как проходят операции

Во время вмешательства врач видит на экране все действия робота , когда тот проводит опил костной ткани. С помощью компьютерных технологий подбирается наиболее подходящий эндопротез. Благодаря современной технике, исключена любая вероятность ошибки специалиста, робот просто не позволит сделать врачу неверное движение.

Новое оборудование Фото: Константин Санталов

– Современные технологии позволяют нам быть более точными, – подчеркнул Дмитрий Казанцев, заведующий операционным блоком.

Тысячи благодарных пациентов

13 августа федеральный центр травматологии посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Вместе с главврачом он обсудил вопросы развития высокотехнологичной медицинской помощи в регионе. Сейчас медучреждение работает в плановом режиме.

– По вашему поручению, Виктор Петрович, мы наверстали отставание по объемам оказания плановой помощи после того, как центр завершил работу в режиме ковидного госпиталя, – сказал главврач.

Новое оборудование Фото: Константин Санталов

Специалисты центра проводят 8,5 тысячи операций в год. В целом за время работы центра врачи сделали 60 тысяч операций, из них 35 тысяч – жителям Алтайского края. Главный врач отметил, что в регионе налажена работа службы травматологии и ортопедии, создают условия для реабилитации пациентов.

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Когда врачи освоят эту методику, она станет доступней для жителей региона (подробнее)