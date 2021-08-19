«Измены, пристрастия, воровство»: полиграфолог рассказал, как «выпытывает» тайны барнаульцев

Николай Гинда имеет высшее образование по профилю «Общая психология» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Услуга проверки на детекторе лжи стала пользоваться у жителей Барнаула просто невероятной популярностью. Поводы для обращения клиентов разные: кто-то подозревает супруга в измене, кто-то хочет проверить кандидата на вакансию в компанию. О том, как проходит проверка, и можно ли обмануть разоблачающую «машину», «Комсомолке» рассказал полиграфолог из Барнаула Николай Гинда.

Не по плечу даже разведчикам

Николай имеет высшее образование по профилю «Общая психология». Пару лет назад он прошел курсы переподготовки в Москве, купил полиграф за полмиллиона рублей и начал свое дело.

- Купить полиграф может каждый, но не каждый знает, как с ним обращаться. Важно, чтобы специалист понимал психотип и темперамент человека, провел с ним предварительную беседу и правильно настроил аппарат, - рассказывает мужчина.

Кстати, в СМИ как-то назвали такую процедуру «модным явлением», но Николай настаивает – это не модно, а эффективно, поэтому и есть спрос. Также он развеял миф о том, что аппарат все-таки можно обмануть.

- В здоровом состоянии мало, кто на такое способен. Даже разведчики, которых обучают в спецслужбах, не всегда могут. Да, я слышал, что некоторые принимают перед проверкой специальные препараты, но на фоне проверочных и контрольных вопросов все равно будет видно, что человек лжет. Ложь видно даже по глазам, по лицу. Как только клиент перешагнул порог, ясно, как он настроен, - объясняет специалист.

Весь сеанс длится пару часов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Как же проходит беседа? Сначала эксперт проводит предтестовую беседу и сверяет паспортные данные, чтобы не получилось так, что на сеанс заявился подставной гражданин. Далее полиграфолог записывает данные человека в спокойном состоянии – давление, сердцебиение, потоотделение, и рассказывает, как работает организм, когда клиент лжет. После этого посетитель проходит тест на имя или цифру, чтобы специалист настроил полиграф.

- Я прошу человека записать любую цифру от 1 до 5 на листке, но так, чтобы я не видел. После этого я поочередно называю цифру, уточняя, не эту ли он записал. На все вопросы клиент должен ответить честно, кроме того, что касается цифры, которую он загадал. То есть, во всех случаях он будет отвечать «нет», но соврет лишь раз. Это и должен выявить аппарат, - подчеркнул полиграфолог.

Весь сеанс длится пару часов, но бывают и «крепкие орешки», на беседу с которыми уходит времени в три раза больше обычного.

Кого проверяют

За услугами полиграфолога обращаются и компании, и частные лица. Первых, к примеру, интересует, что может скрывать кандидат на ту или иную вакансию: судимость, пристрастие к наркотикам или клептомания.

- Работодатель хочет быть уверен в человеке, которого он нанимает. Лучше заплатить мне малозначительную сумму, чем потом понести огромные убытки, если сотрудник окажется вором. Тот, кому скрывать нечего, бояться не будет, - пояснил Николай Гинда.

При этом, как уверяет мужчина, потенциальным сотрудникам лучше не пытаться скрыть какой-либо факт из своей биографии. Честность сейчас превыше всего, и если работодатель видит, что кандидат откровенен, то может закрыть глаза на какие-то моменты.

Также специалист помогает компаниям найти виновника ЧП. К примеру, «расследовать» крупные кражи или даже выяснить причину пожара.

- Одна агрокомпания понесла большие убытки (около 300 тысяч рублей, прим. ред.) из-за крупного пожара на полях. Прислали мне на проверку клиента - замерщика полей, который ездил по ним накануне возгорания. Я спрашиваю: «Курили ли вы сегодня во время объезда полей?», говорит «Нет» - ложь. Спрашиваю: «Вы выбрасывали окурок?», говорит «Нет» - правда. Спрашиваю: «По вашей вине загорелась трава?», говорит «Нет» - ложь. По идее, как бы он поджег поле, если не выбрасывал окурок? Выяснили, что он стряхивал пепел. Здесь много разных нюансов в ситуациях, и в каждом нужно разбираться, - объясняет мужчина.

А из частных лиц чаще всего к полиграфологу приходят ревнивцы, подозревающие супругов в измене. Причем чаще всего именно мужчины приводят своих жен к специалисту.

- Если смотреть на соотношение, то в 40% случаев измена подтверждается. Изменяют в равных степенях и мужчины, и женщины. Кстати, у меня пара постоянных клиентов, которые приводят мужей, чтобы проверить на неверность, - добавил Николай.

Некоторые супруги настолько не доверяют своим половинкам, что даже не оставляют их тет-а-тет с экспертом, так как боятся, что за взятку им все сойдет с рук. И Николаю, действительно, предлагали деньги – доходило даже до 150 тысяч рублей.

Кстати, было пару случаев, когда на полиграфе проверяли мужчин, которых обвиняли в изнасиловании, но, благо, что ни одно из обвинений не подтвердилось.

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