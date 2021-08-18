Веселились даже котята: на Алтае сняли на видео играющих со сломанной фотоловушкой барсов

Наибольший интерес у больших кошек вызвал ремень-фиксатор одной из раскуроченных фотоловушек Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В Сайлюгемском национальном парке на Алтае краснокнижные снежные барсы сломали фотоловушку, а потом весело играли с ремешком от нее. Ирбисов снял на видео другой регистратор, до которого еще не успели добраться пакостливые кошки.

Кошачья натура

Как рассказали в нацпарке, ирбисов сняли на видео на Северо-Чуйском хребте. Именно там снежные барсы сорвали установленные фотоловушки и сломали их. К счастью, последняя уцелевшая камера сняла, как проходящие мимо снежные барсы развлекались с останками пострадавших регистраторов.

На кадрах видно, что наибольший интерес у больших кошек вызвал ремень-фиксатор одной из раскуроченных ловушек. Мимо не смог пройти ни один хищник, любопытство взяло верх. Ремень грызли, подкидывали, с ним играли как взрослые особи, так и барсята. Все как у обычных домашних кошек.

Смотреть видеосюжет Большие кошки: на Алтае сняли на видео играющих со сломанной фотоловушкой барсов

–У кого только не побывал ремешок в зубах. Однако самое интересное, никто не забрал его «домой» – ремень оставляют на участке до следующего раза. Может у ирбисов здесь образовалась игровая площадка? Ученые размышляют, а не подкинуть ли на мониторинговую точку другие игрушки? Так сказать, для большей активности снежных барсов в кадре, – пошутили сотрудники национального парка.

Другие озорники

Ранее мы сообщали, что фотоловушки вызывают интерес и у других животных. Медведя даже в шутку называют пакостником и охотником на регистраторы. За последнее время зверь успел повредить минимум две камеры. Третью фотоловушку косолапый разбойник пощадил - просто ловко сорвал мощной когтистой лапой и немного погрыз. Яркие кадры можно посмотреть здесь.

Большие пакостники и росомахи, которые и уже повредили не меньше пары камер. Также животные иногда срывают установочные камни, фиксирующие фотоловушки.

Напомним, не так давно фотоловушки «поймали» и молодого самца по имени Карагай. Это он курочит камеру и позирует перед объективом, оставляя метки на скале для других ирбисов, обозначая свой участок.

Как показывает многолетнее наблюдение за этим представителем семейства кошачьих, они очень любознательные и наблюдательные. Легко замечают даже хорошо спрятанные фотоловушки.

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