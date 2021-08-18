Жители Ставрополья погибли в ДТП с участием начальника отдела ГИБДД на Алтае

Семья ехала в аэропорт Барнаула Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В среду, 18 августа, на алтайской трассе в ДТП с участием начальника ГИБДД по Михайловскому району погибли два человека. Об этом «Комсомольской Правде» – Барнаул» рассказали в региональном управлении МВД.

ДТП произошло поздно ночью – около 3:30 часов на 181 км дороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – Граница с Республикой Казахстан» Шипуновского района.

Автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находился начальник ГИБДД по Михайловскому району ехал со стороны села Поспелиха в направлении Барнаула. Водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль MAN с полуприцепом. В салоне был 37-летний мужчина.

ДТП с участием начальника отдела ГИБДД на Алтае Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В результате ДТП на места аварии погибли два пассажира автомобиля Hyundai Creta: 40-летний мужчина и 38-летняя женщина. Водителя иномарки и двух маленьких пассажирок: девочек 16 и 9 лет госпитализировали. Они получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля «MAN» в результате аварии не пострадал. Погибшие и их дети – жители Ставропольского края, они всей семьей ехали в аэропорт Барнаула.

ДТП с участием начальника отдела ГИБДД на Алтае Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Известно, что начальник ГИБДД по Михайловскому району находился в отпуске и ехал на своем личном автомобиле. В момент ДТП он был трезв. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

– Следователями СК проводится неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП. Расследование уголовного дела продолжается, – отметили в ведомстве.

ДТП с участием начальника отдела ГИБДД на Алтае Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Ранее 7 июня в Барнауле произошла авария с участием патрульной машины ППС и автомобиля Mitsubishi. Тогда в ДТП пострадали три человека. Полицейский УАЗ ехал по неотложному заданию с включенными маяками и спецсигналом. Подробности читайте здесь.

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