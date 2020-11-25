Александр Соболев перенес операцию на коленном суставе

Александр Соболев после операции Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Воспитанник барнаульского «Динамо» и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в понедельник, 23 ноября, перенес операцию на коленном суставе.

Об этом пресс-служба столичного клуба сообщила на официальной странице «Спартака» в Instagram.

- Сегодня в Риме Александру Соболеву проведена операция на коленном суставе. Ждём возвращения в общую группу во время зимних сборов и желаем скорейшего выздоровления! – говорится в сообщении.

Не смог сыграть

О том, что Соболев на некоторое время, возможно, покидает расположение команды, стало известно только после матча «Спартака» с «Динамо», который состоялся 21 ноября.

— Я пересмотрел последние восемь игр, и в пяти или шести матчах Соболев не мог полноценно выступать. Да, он выходил, но полных матчей на его счету не было. Это очень грустно, ведь не секрет, что прошлой зимой я очень хотел, чтобы Саша стал нашим игроком. Не исключено, что ему потребуется операция, — прокомментировал ситуацию с Соболевым главный тренер красно-белых Доминико Тедеско на пресс-конференции после матча. Спустя два дня игрока прооперировали.

Как оказалось, еще во время пребывания в расположении сборной России, куда Соболева пригласили для участия в матчах Лиги наций, у него возникли проблемы с блокадой коленного сустава. Из-за этого он не смог принять участия в играх, хотя морально был настроен на борьбу. Тем более что, по известным причинам, из состава выбыл капитан Артем Дзюба.

В итоге ни в матчах сборной, ни в последней игре с «Динамо» Соболев на поле не появился. Его даже не было в списке заявленных игроков на встречу с бело-голубыми. 22 ноября он отправился на обследование в одну из итальянских клиник и местные врачи выявили проблемы с мениском и отправили на операцию.

Прошла успешно

Операцию на коленном суставе провели там же, в Риме. Сам спортсмен довольно быстро пришел в себя после хирургического вмешательства и поспешил успокоить своих подписчиков.

- Операция прошла хорошо. Скоро вернусь, а вернусь сильнее. Всем спасибо за тёплые слова и поддержку, - написал Александр на своей странице в Instagram.

Руководство столичного клуба в постоянном режиме контролирует состояние игрока и надеется, что он быстро пойдет на поправку. Все ближайшие матчи до зимнего перерыва, а это четыре игры, Александр Соболев пропустит. По словам директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, если восстановление будет идти по плану, то уже в зимний перерыв игрока ждут на тренировках:

- Ожидаем, что игрок вернется в общую группу в период зимней паузы. К возобновлению чемпионата точно должен быть готов, - подчеркнул он.

Напомним, в сезоне РПЛ 20/21 Соболев провел 13 матчей за «Спартак», забил шесть мячей при двух голевых передачах.

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