Один из десяти во всем мире. На Алтае отреставрировали редкий скифский меч, найденный трактористом

Ученые предполагают, что меч принадлежал скифскому вождю в VI веке до нашей эры. Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Алтайский край вернулся после реставрации редкий скифский меч. Украшенный золотой проволокой и драгоценными камнями он пролежал в земле 2500 лет, и может быть, навсегда бы там и остался, если бы ни воля случая.

В 2008 году древнее оружие с отломанным концом клинка нашел тракторист в окрестностях села Ключи Тюменцевского района. Однако находку он посчитал просто симпатичной железякой, а не археологической ценностью. Как рассказывает директор ГМИЛИКА Игорь Коротков, тракторист принес меч домой.

– А затем на меч обратил внимание местный учитель истории, который пришел к нему в гости. Предположив, что это ценный артефакт, забрал себе. Выменяли ли или выкупил, история умалчивает, – говорит Игорь Коротков.

Специалисты устранили деформацию, удалили продукты коррозии и поверхностные загрязнения, произвели консервацию. Фото: Министерство культуры Алтайского края

Оружие передали в местный музей. Директор музея Людмила Динер связалась с археологами из Алтайского госуниверситета. Исследовав меч, ученые были шокированы: оказалось, что это редкая находка не только для Алтая, но и всей России. Оказалось, что меч является одним из лучших образцов оружия Сибири, оформленного в уникальном скифо-сибирском зверином стиле. Навершие меча украшено головами грифонов. Рукоять меча декорирована золотой проволокой.

– Этот артефакт уникален не только на региональном уровне. По оценке зарубежных специалистов, такого рода мечей в мире всего около десяти. Ближайший к нам находится в Египте, – отмечает Игорь Коротков.

Ученые предполагают, что меч принадлежал скифскому вождю в VI веке до нашей эры. Судя по зазубринам, он активно применялся в бою. Выдержав не одну битву, он еще и отлично сохранился для своего возраста, но все же ему требовалась реставрация. Артефакт отправили в одну из лучших лабораторий в Европе – во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря. Реставраторы отодвинули все свои работы, чтобы заняться уникальной находкой. За полгода работы с алтайской находкой мастера настолько привыкли к нему, что дали своему подопечному имя – Вася, пишет «РГ». Специалисты устранили деформацию, удалили продукты коррозии и поверхностные загрязнения, произвели консервацию, чтобы защитить его от внешних воздействий

После реставрации Васю вернули на почетное место в экспозиции «Культура древних народов Алтая» в ГМИЛИКА.

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