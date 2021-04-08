Уникальные находки черных копателей передали в Алтайский краеведческий музей

Предметы связаны со сросткинской археологической культурой. Фото: управление государственной охраны объектов культурного наследия региона

7 апреля в Алтайский государственный краеведческий музей на временное хранение передали конфискованные у черных археологов предметы древней сросткинской культуры. Редким находкам больше тысячи лет, сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Черного копателя, который проводил незаконные археологические работы заметили в Заринском районе Алтайского края в мае 2020 года. Мужчина, используя металлоискатель, откопал из земли археологические предметы, представляющие историко-культурную ценность. Это железные удила с витыми грызлами и восьмерковидными внешними окончаниями, железное тесло с несомкнутой втулкой, железные наконечники стрел (трехлопастный и трехгранно-лопастной).

Изъятые ценности. Фото: управление государственной охраны объектов культурного наследия региона

Все ценности изъяли. Эти предметы относятся ко второй половине IX - первой половиной X века нашей эры. Они связаны со сросткинской археологической культурой, памятники которой распространены в степных и лесостепных районах Алтая.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Черного копателя осудили, также у него изъяли не только ценности, но и металлоискатель.

Передача ценностей. Фото: управление государственной охраны объектов культурного наследия региона

Что известно о сросткинской культуре

Памятники сросткинской культуры (курганные и грунтовые могильники, поселения и городища) находятся почти во всех районах Алтайского края. Они относятся ко 2-й половине VIII – XII в. н.э.

В управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона рассказали, что хозяйство сросткинских племен носило комплексный характер, но главная роль в нем принадлежала полукочевому животноводству.

– Ремесленные занятия тюрко-самодийского населения включали деревообработку, камнеобработку, косторезание, ткачество, обработку кожи и меха, гончарное, кузнечное, бронзолитейное, ювелирное дело. Высокой специализации достигла металлургия, – добавили в ведомстве.

О торговых связях тюрко-самодийского населения говорят находки китайского шелка и бронзовых зеркал, а также китайские монеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что археологи Горно-Алтайского государственного университета рассказали о первых результатах исследования средневекового поселения у села Купчегень. Ученые нашли там фрагменты керамических сосудов, кости животных и многое другое. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские археологи рассказали о редких находках в средневековом поселении

Ученые поделились результатами своей работы (подробнее)