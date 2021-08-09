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Звезды9 августа 2021 11:30

Шире «Круг»: как уроженка Барнаула дает «зеленый свет» творческой молодежи

Софья Бондарева создала свою площадку для самовыражения юных талантов
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Число творческих людей на один квадратный метр зашкаливает

Число творческих людей на один квадратный метр зашкаливает

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С 2019 года в Барнауле проводится необычное мероприятие – «Круг». Очередной мини-концерт прошел накануне, 8 августа. Число творческих людей на один квадратный метр зашкаливает, здесь собрались вся творческая интеллигенция - художники, фотографы, певцы, танцоры, поэты. И все это – заслуга уроженки краевой столицы Софьи Бондаревой.

Уже пять лет Софья живет и работает на два города – Санкт-Петербург и Москву. Девушка курирует выставки, и однажды задумалась о том, что в родном городе, Барнауле, практически нет выставочных площадок и пространств, где молодые талантливые ребята моли бы заявить о себе.

С каждым годом желающих выступить все больше

С каждым годом желающих выступить все больше

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Уроженка Барнаула создала свою площадку для самовыражения юных талантов
Автор: Софья Бондарева

- «Круг» - это моя идея, которая на самом деле родилась достаточно случайно и спонтанно. Я поняла, что хочу организовать в Барнауле какое-нибудь мероприятие, которое было бы не только интересным, но и полезным. В итоге, родился «Круг» - это объединение самых творческих ребят Барнаула, которым есть, что сказать и показать этому миру. В качестве ведущих принципов мы взяли свободу слова, свободу мысли, свободу действий и свободу самовыражения, - отметила девушка.

С 2019 года в Барнауле проводится необычное мероприятие – «Круг»
Автор: Софья Бондарева

Сама девушка занимается составлением программы, отбирает заявки ребят, которые хотят выступить, общается с ними и продумывает дизайн площадки, но ей помогают единомышленники. Кстати, что немаловажно, все затраты Софья и её коллега Семён Дедловских берут на себя: от аренды пространства до украшения выставочного зала и других деталей. А вот выступление для ребят – бесплатное.

Организация таких пространств – неимоверный труд

Организация таких пространств – неимоверный труд

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- С каждым годом желающих выступить все больше. В этот раз мне пришло 42 заявки, я отобрала 21 из них. Сначала больше всего заявлялось поэтов, но в последнее время наибольшее количество заявок - это музыканты и художники, - рассказывает Софья.

По словам девушки, организация таких пространств – неимоверный труд. Здесь нужна большая команда, которая занималась бы менеджментом, кураторством, рекламой, монтажом и техническим обслуживанием на высшем уровне. Поэтому, возможно, для Барнаула такие мероприятия, объединяющие в одно абсолютно разных артистов, – редкость.

- Думаю, у нас в городе просто не готовы тратить столько сил и денег на это. Плюс имеет место тот факт, что мы достаточно отдаленный и небольшой регион - тенденции на развитие современного искусства до нас ещё не дошли, - считает девушка.

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