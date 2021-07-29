Больше 6 тысяч человек посетили выставку «Аз. Арт Сибирь»

«Аз.Арт.Сибирь» в Барнауле проводят уже в десятый раз. Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле на этой неделе завершит свою работу самая масштабная за свою историю выставка «Аз. Арт Сибирь», на которой представлены работы 300 молодых авторов из 11 регионов. 30 июля подведут итоги и определят победителя. Если вы еще там не были, то поторопитесь увидеть экспонаты из дерева, ароматно пахнущие кедром, картины и скульптуры. В «Титов-Арене» сейчас экспонируются почти семьсот работ. Это декоративное искусство, графика и живопись.

– Выставка современная, поэтому, можно подойти, отсканировать QR-код и найти автора, ознакомиться с его работами, – рассказала художник-мультиинструменталист Елизавета Замаева.

«Аз.Арт.Сибирь» в Барнауле проводят уже в десятый раз, но раньше экспонаты размещали в более скромных пространствах. В истории проекта - это самая популярная выставка. Почти за две недели ее посетило более шести тысяч человек.

– Зрителей очень много, такого никогда не было, если раньше выставлялись в зале на Ленина, 111, площадью 600 квадратов, а теперь здесь 2 тысячи квадратных метров - разница колоссальная, – считает Дмитрий Петренко, председатель Алтайской краевой организации «Союз художников России».

Для кого-то «Аз.Арт.Сибирь» может стать путёвкой в «Союз художников России», но и само участие в выставке такого масштаба – важное событие.

– Это возможность погрузиться в творческую атмосферу, увидеть свои работы рядом с работами других художников, оценить своё мастерство и, может быть, отточить свой авторский почерк. Я думаю, что эта выставка по-настоящему удалась и, безусловно, молодым художникам необходимо ещё выходить за рамки своего региона – участвовать и в выставках российского и международного масштаба, – считает депутат Государственный думы Александр Прокопьев, который помогал организовать это масштабное мероприятие.

«Аз.Арт.Сибирь» – это не только имиджевая, но и финансовая поддержка молодых талантов. 29 июля в институте культуры наградят лучших авторов в шести номинациях. А 30 июля выставку разберут. Успевайте увидеть работы «азартных» авторов своими глазами.