«Депрессия? Иди и паши!»: как 67-летняя жительница Алтая стала рекордсменкой по жиму штанги

Легкой атлетикой Валентина занимается с самого детства. Фото: Личный архив

67-летняя алтайская пенсионерка в этом году, несмотря на пандемию, установила мировой рекорд. Валентина Бородина из Алейска выполнила норматив мастера спорта по жиму лёжа в своей возрастной и весовой категории: подняла штангу весом в 60 килограммов.

В мастера за три года

- Три года назад меня увидел в тренажерном зале Александр, тренер по пауэрлифтингу, - вспоминает Валентина, - давайте, говорит, тренироваться, выполним кандидата в мастера по жиму штанги лежа. Мне показалось это невероятным.

Но вот что значит спортивный азарт и целеустремленность! Бывший тренер по легкой атлетике вскоре стала не просто кандидатом, а мастером спорта по жиму штанги лежа.

Легкой атлетикой Валентина занимается с самого детства. При этом норматив на звание мастера спорта Бородина выполнила еще в 1975 году - на первенстве Сибири и Дальнего Востока все ахнули - девушка толкнула ядро больше чем на 14 метров.

- Сейчас, к сожалению, мало метателей, когорта обмельчала, - говорит Бородина, которая и сегодня может с легкостью толкнуть ядро. - Правда, оно летит уже не на 14 метров, а на 9, так я в школе бросала.

"Спорт позволяет мне не чувствовать возраст", - говорит бодрая женщина. Фото: Личный архив

Доброе утро - бодрое утро

- Спорт позволяет мне не чувствовать возраст, - говорит бодрая женщина.

Зарядку Бородина начинает делать уже в постели.

- Растяжка, самомассаж с макушки до пяток, после этого холодный душ. Пока не обольюсь холодной водой - утро не начинается, - рассказывает Валентина.

В ежедневных тренировках алейской атлетки: становая тяга, подъем на бицепс, отжимания, бицепс блок и другие. Всю неделю тренировки на разные виды мышц.

Чемпионка убеждена, что тренироваться надо систематически, при этом чередовать силовые упражнения с бегом и ходьбой.

- Не хотите дряблости мышц (а это наше второе сердце!), то хотя бы отжимайтесь и качайте пресс, - советует экс-тренер по легкой атлетике. Сама она в свои 67 лет играючи делает ежедневно 20 отжиманий «кузнечиком» и 20 «бабочкой».

На вопрос о том, а как же вы расслабляетесь, отвечает:

- А я и не напрягаюсь. Для меня спорт – лучшее удовольствие, кафе с объеданиями я не люблю. Если только с танцами - мне активность подавай!

Минус 15 кг за два года

- За два года последних я постройнела на 15 килограммов, - поделилась собеседница. – Мне нужно было войти в весовую категорию – 75 кг.

На подсчет калорий Валентину вдохновила дочь.

- Она мой двигатель, по профессии - музыкант, при этом с детства и спортом занимается, в три года уже плавала, - гордится Валентина. – Говорит однажды: «Мама хватит, пора более грамотно питаться». И теперь я это четко понимаю. Раньше что-то перехватываешь «на бегу», кажется немного, но это в итоге лишние калории и вес.

Спортсменка уверена, если не следить за питанием, не добьешься нужной формы. Фото: Личный архив

Ежедневный рацион алейской спортсменки укладывается в 1400- 1500 калорий в день.

- Например, на завтрак я ела салат, - рассказывает Бородина. – Он состоит из стручковой фасоли с добавлением ошпаренного лука (он дает цинк), двух вареных яиц, полгорсточки клюквы и замороженного лимона, протертого на терке, плюс ложечка льняного масла. К чаю делала себе рулетик: в лаваш заворачиваю творожок, банан, добавляю корицу, разбиваю яйцо, сворачиваю и - в духовку. В обед обязательно будут мясо или рыба с салатом, плюс каша (больше люблю гречку). Вечером снова рыбка или мясо, уже без каш. Набирается 1400-1500 калорий в день.

Спортсменка уверена, если не следить за питанием, не добьешься нужной формы.

Лекарство от депрессии

Бородина убеждена и в том, что каждому человеку нужно ставить перед собой цель, как планку. В ее личных ближайших планах выполнить норматив мастера спорта международного класса: выжать около 75 килограммов, а также освоить новое упражнение и выполнить норматив на кандидата в мастера спорта по жиму штанги стоя.

- Ну а главное, я занимаюсь для хорошего настроения, и чтобы дочь не страдала, что у мамы болячки, - говорит Валентина. – Мой совет всем, у кого депрессия - идти «пахать»: будь то тренажерный зал, спортивная дорожка или огород. Через лень, через силу. И кровь очнется от плесени!

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