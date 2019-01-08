Фитнес-спортсменка о том, почему диеты «на гречке» и «на кефире» не дают результата

Ну что? Вы уже встали на весы после праздников? И быстренько слезли с них, чтобы никто не увидел? Расслабьтесь, по статистике за вкусные и сытные новогодние каникулы почти все набирают пару –тройку килограммов. Чтобы они, так сказать, «не приросли», нужно в срочном порядке от них избавляться. О том, как держать форму рассказала уроженка Барнаула, которая входила в ТОП-5 фитнес-спортсменов мира, победительница множества международных турниров по бодибилдингу Аурика Тыргалэ.

-Помогают ли диеты похудеть?

- На самом деле «работает» любая диета. И ее результат зависит от того, насколько четко она выполняется. Соблюдаете диету до грамма - результат просто неминуем. Делаете вид, что вы «сидите на диете» - извините, то и получите…

Как диету не назови, любая из них построена на дефиците калорий. В любом случае выбор той или иной диеты зависит от ваших целей. Допустим, лично для меня как для профессиональной спортсменки демонстрирующей свою форму и кондиции на сцене, не подходят монодиеты - типа «на гречке» или «на кефире». Такие диеты ограничены по своему ценностному составу и не дадут мне желаемой формы. Я не смогу на них долго продержаться, так как монодиеты подрывают физическое здоровье, а для меня как спортсменки то не допустимо, так эмоциональное состояние – такая еда однозначно не приносит радости и удовлетворения. Для тех, кому внешний вид не особо имеет значение, а необходим только изменение цифр на весах, быть может, такие диеты и подойдут. Однако, лично я их не рекомендую не кому. Нужно понимать одну простую истину: кушаете мало калорий - становитесь маленькой, как только вы уходите от диеты и увеличиваете количество калорий – вес начнет прибывать. То есть в наборе лишних жиров виновата не та диета которую вы соблюдали, а вы сами, позволяя себе слишком много калорий.

- Какие способы похудения испробовала? Что дало наиболее ощутимый результат?

- Я придерживаюсь диет, в которых присутствуют все необходимые нутриенты (биологически значимые элементы) , но при этом они не выходят за калорийность среднесуточного рациона.

Для приведения себя в форму я пробовала очень жесткие приемы и ограничения. Но здесь важно понимать, что они возможны только на короткий период времени и только людям подготовленным. Использовать что либо подобное «с нуля» и без чётко определенной цели не стоит, так как это просто «не сработает». Кроме того, различные экстремальные методы похудения не безопасны для здоровья. Наибольший результат возможно получить от безукоснительного соблюдения четкого плана и желательно под наблюдением специалистов.

-Что посоветуешь девушкам - как быстро сбросить лишние килограммы?

- За пару недель сбросить лишнее без вреда для здоровья не получится. Мой совет думать об том заблаговременно и подходить к этому вопросу основываясь на знаниях, а не на эмоциях.

- Каких принципов придерживаешься сама, чтобы не набирать лишний вес?

- В период отдыха я набираю лишний вес и не вижу в этом ничего страшного. Это необходимо для моего эмоционального отдыха. Но если вы хотите всегда оставаться в хорошей форме, здесь принцип простой. Ваши энерготраты должны превышать ваши потребления энергии (в виде еды) . Одна из главных задач человека, беспокоящегося о своём внешнем виде и здоровье, найти ту золотую середину (по потреблению и тратам) и просто удерживаться на ней. Найти ее получиться у каждого, методом проб и ошибок.

Лично я слежу, чтобы в моем рационе присутствовали все нутриенты в определенных пропорциях. Побольше углеводов, немного белков и жиров, овощи, вода.

- Позволяешь ли себе сладкое? И как часто?

- Во время подготовки к соревнованиям, конечно, не позволяю. В период отдыха - очень люблю сладкое, особенно мороженное и орехи, желательно в молочном шоколаде. По поводу как часто - кратковременный отдых у меня бывает непосредственно после турнира, а это один день. Более длительные выходные, когда позволяю себе расслабиться – это промежуток между окончанием одного соревновательного сезона и началом другого. Это примерно пару месяцев. В это время не отказываю себе не в чем.