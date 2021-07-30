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Общество30 июля 2021 13:02

Каменный «ручей»: в Горном Алтае засняли необычное природное явление

Небольшие камни, как вода, потоком «стекали» по склону
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Явление удалось запечатлеть на склоне Курайского хребта

Явление удалось запечатлеть на склоне Курайского хребта

Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в Республике Алтай засняли «ручей», но не из воды, а из камней. Поток несущихся по склону горных пород успел запечатлеть подписчик сообщества «Барнаул 22» Алексей Кужлеков.

Как пишут в группе, явление удалось заснять на склоне Курайского хребта. Только вот в комментариях необычному ручью не удивились и даже принялись объяснять незнайкам, что это за явление.

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Ручей из камней
Ручей из камней
Автор: Алексей Кужлеков/Барнаул22

- Курумник поехал. Это такое скопление примерно одинакового размера камней на склоне. Катятся друг по другу, как подшипники. Кто в теме, тот знает, что по ним ходить не рекомендуется, - рассказал Анатолий Поскотинов.

- Накапливается критическая масса и при шевелении ногой срывается. Как и снег с крыши, - добавил Семен Городец.

Еще один подписчик сообщества Станислав Баканов отметил, что "пока этим чудом любуешься, важно камень в голову не пропустить, а то они при разгоне с горы имеют свойство высоко прыгать".

Напомним, в апреле в Жана-Ауле Кош-Агачского района республики из-под земли начали бить фонтаны воды. В администрации района рассказали, что водяные столбы достигали пятиметровой высоты. В качестве одной из версий происходящего назвали выход грунтовых вод, для людей фонтаны опасности не представляли.

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