Каменный «ручей»: в Горном Алтае засняли необычное природное явление

Явление удалось запечатлеть на склоне Курайского хребта Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в Республике Алтай засняли «ручей», но не из воды, а из камней. Поток несущихся по склону горных пород успел запечатлеть подписчик сообщества «Барнаул 22» Алексей Кужлеков.

Как пишут в группе, явление удалось заснять на склоне Курайского хребта. Только вот в комментариях необычному ручью не удивились и даже принялись объяснять незнайкам, что это за явление.

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- Курумник поехал. Это такое скопление примерно одинакового размера камней на склоне. Катятся друг по другу, как подшипники. Кто в теме, тот знает, что по ним ходить не рекомендуется, - рассказал Анатолий Поскотинов.

- Накапливается критическая масса и при шевелении ногой срывается. Как и снег с крыши, - добавил Семен Городец.

Еще один подписчик сообщества Станислав Баканов отметил, что "пока этим чудом любуешься, важно камень в голову не пропустить, а то они при разгоне с горы имеют свойство высоко прыгать".

Напомним, в апреле в Жана-Ауле Кош-Агачского района республики из-под земли начали бить фонтаны воды. В администрации района рассказали, что водяные столбы достигали пятиметровой высоты. В качестве одной из версий происходящего назвали выход грунтовых вод, для людей фонтаны опасности не представляли.

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