«Осенью должна была быть свадьба»: в Барнауле трех молодых девушек поймали на закладках

В отношении девушек избрали меру пресечения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле три молодые девушки попались на распространении наркотиков. Как сообщила помощник прокурора Центрального района города Маргарита Мельникова, накануне им избрали меру пресечения.

- В отношении трех жительниц Барнаула, обвиняемых в сбыте наркотиков в группе в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Суд поддержал ходатайство прокурора, - подчеркнула Маргарита Мельникова.

По данным источников «Комсомолки», старшая из трех девушек 1997 года рождения, остальные – 1999 года. У всех есть среднее специальное образование, причем у одной из них по специальности «Правоведение». Во время избрания меры пресечения обвиняемые подтвердили, что знали об ответственности за распространение наркотиков, но не до конца осознавали опасность попасться и угодить за решетку.

- Они познакомились в мае и решили подзаработать. Наткнулись на объявление о вакансии курьера в интернет-магазин и распределили роли: одна отвечала за переписку со «старшим», другая искала места для закладок. В итоге, когда они под кустами на одной из улиц раскладывали товар, их и поймали. 35 закладок нашли у них при себе, - сообщил источник «КП».

К слову, на заседании девушки раскаивались и пролили немало слез, не сдержали эмоций и их родные. Уточняется, что одна из обвиняемых должна была осенью сыграть свадьбу… Казалось бы, вся жизнь впереди, но погоня за легкими деньгами обернулась большой трагедией для семей девушек, так как судимость может акнуться еще не одному поколению, к примеру, при трудоустройстве на госслужбу.

Всем троим грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Как уже неоднократно говорилось, прежде чем задуматься над возможностью связать свою жизнь со сбытом наркотиков, нужно учитывать, что зачастую курьеры – "расходный материал".

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