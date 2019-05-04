2019-05-04T08:44:07+03:00
Происшествия

Сибирский закладчик: Крупного наркоторговца из Томска задержали полиция и спецназ в Барнауле

Он распространял вещества по всей Сибири, а в краевом центре успел сделать более 50 закладок
САПОЖКОВА Александра
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У парня изъяли 266 пакетиковУ парня изъяли 266 пакетиковФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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21-летний житель Томска попался на закладке наркотиков в Барнауле. Впрочем, мужчина распространял запрещенные вещества не только в краевом центре.

Молодой человек являлся оптово-розничным закладчиком по всему Сибирскому округу - звучит, как важная должность. По предварительной информации алтайской полиции, свой противоправный бизнес в Барнауле мужчина вел с начала этого года. В интернет-магазине он находил поставщиков и общался с ними через приложение в мобильнике. Из Томска в Барнаул в "рабочие командировки" приезжал периодически, для проживания арендовал квартиры посуточно.

- Накануне он взял в аренду машину в Томске и в очередной раз отправился в Барнаул. Возле Новосибирска подобрал оптовую партию. Задержали подозреваемого с поличным в тот момент, когда он успел сделать более 50 закладок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В задержании участвовали сотрудники барнаульского отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД и бойцы отряда спецназначения «Гром».

Вещество темно-желтого цвета массой 726 граммов Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Вещество темно-желтого цвета массой 726 граммовФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

У закладчика изъяли свертки с синтетическим веществом темно-желтого цвета массой 726 граммов и еще 266 пакетиков. А также автомобиль, ноутбук, мобильник с перепиской, весы, фасовочный материал

Уголовные дела возбудили по двум статьям - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере и приготовление к преступлению (покушение на преступление).

Отмечается, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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