В Барнауле вынесен приговор убийце экс-директора НПЦ «Наследие»

Любовь Никитина Фото: Личный архив

Центральный суд Барнаула вынес приговор 47-летнему барнаульцу, обвиняемому в зверском убийстве Любови Никитиной, бывшего директора научно-производственного центра (НПЦ) «Наследие».

Два года назад Любовь Александровну обнаружили в собственной квартире в луже крови с множественными ножевыми ранениями. Мертвецки пьяный убийца лежал на диване. Его выносили на носилках, а после прокапывали.

Что произошло в подробностях так до конца и осталось неясным. В квартиру Любови Никитиной зашел человек, которому добросердечная женщина всегда помогала как сыну подруги.

По словам коллег Никитиной, убийцу она и на работу устраивала шофером, и неоднократно занимала ему деньги, несмотря на то, что тот не отдавал.

В тот вечер соседи видели, как мужчина ждал ее у двери, после свидетели рассказывали, что звонили Любови Александровне вечером, она спокойно сказала, что пьет чай с Дмитрием.

Утром обеспокоенные коллеги компании «РОСТ», где Никитина в тот момент работала экспертом, позвонили родственникам, дверь никто не открывал, пришлось срезать решетку на первом этаже.

Следствие и суд тянулись долго, убийца так и не признал своей вины. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.

- Я считаю, это слишком мягкий приговор мерзавцу, - говорит Наталья Тюкова, инженер-реставратор, почетный строитель России, бывший заместитель директора НПЦ «Наследие». – Подло убили незаурядного человека, сделавшего для города и его истории так много, как никто другой.

За более 20 лет работы, на протяжении которых Любовь Никитина возглавляла НПЦ «Наследие», в крае были поставлены на учет (а значит защищены от аппетитов застройщиков) сотни памятников культуры и истории, отреставрированы филармония, Димитровский собор, Горная аптека и десятки других значимых объектов, привлечены более 70 миллионов федеральных рублей на охранные мероприятия и т.д.

- Мы давно предлагаем сделать в городе Барнауле мемориальную табличку в честь ее памяти, - говорит Наталья Хлебникова, член-корреспондент Академии архитектурного «Наследия», реставратор высшей категории из Самары. - И денег не требуем, сами готовы сложиться.

- Это страшная история еще и потому, что в городе будто забыли незаурядную горожанку, - считают бывшие коллеги, друзья Любови Никитиной.

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