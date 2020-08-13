«Опекала Иуду»: суд над обвиняемым в зверском убийстве экс-директора НПЦ «Наследие» затягивается

Любовь Никитина более 20 лет возглавляла «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края» Фото: Из личного архива

В июне исполнился год, как передали в суд уголовное дело в отношении 46-летнего барнаульца, обвиняемого в убийстве бывшего руководителя научно-производственного центра (НПЦ) «Наследие» Любови Никитиной. Однако приговор мужчине до сих пор не вынесен – то суды откладывали из-за пандемии, то обвиняемому во время заседаний якобы резко становится плохо…

«Мужчину выносили на носилках»

В апреле прошлого года тело 70-летней женщины с многочисленными ножевыми ранами обнаружили в собственной квартире. Родственники и коллеги до сих пор вспоминают об этом с содроганием.

- Любовь Александровна в последние годы, работая у нас экспертом, всегда была пунктуальной. Поэтому когда она не пришла на работу, мы забеспокоились, - рассказывает Игорь Кравченко, генеральный директор компании «РОСТ», занимающейся реставрацией, ремонтом и строительством.

На звонки Никитина не отвечала. Это насторожило коллег еще больше.

- Отправили гонца к дому, - рассказывает Игорь Кравченко. - Тот вернулся со словами: «Машина стоит, дверь никто не открывает». Вызвали родственников, приняли решение срезать решетку на первом этаже. Зашли - она в лужи крови на кухне. А в комнате на диване лежал мужчина, который был в невменяемом состоянии. Когда полиция приехала, его выносили на носилках и после откачивали от алкогольного отравления в больнице.

Это был светлый, полный сил человек Фото: Из личного архива

«Опекала Иуду»

В убийстве Любови Никитиной обвиняют человека, которому женщина всю жизнь бескорыстно помогала, это - сын ее подруги, ушедшей из жизни.

- Она и на работу его устраивала, и денег давала, зная, что тот не отдает, – рассказывают коллеги.

Обвиняемый, по словам бывших сотрудников НПЦ «Наследие», в свое время работал в центре шофером (опять же туда его устроила Никитина – прим. авт.), при этом тихим нравом и скромностью он не отличался. Так, вспоминают случай, как в одной из командировок он заявил, что никого больше никуда не повезет, потому что накануне не был приглашен на обед с администрацией.

- В нем было столько неприятного гонора, что когда он ушел из центра, мы перекрестились, - заметила одна из коллег Никитиной. - А Любовь Александровна в память о подруге все равно этого Иуду опекала.

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Что произошло в тот вечер между потенциальным убийцей и жертвой, до сих пор остается до конца неясным. Бывший шофер НПЦ «Наследие» вину отрицает, отказываясь от дачи показаний. Соседи рассказали, что он ждал Никитину у дверей, потом она спокойно сказала одной из коллег по телефону, что пьет с ним чай.

Следователь, которая занималась этим делом, характеризует обвиняемого как вполне адекватного человека. После развода он жил один, заработка постоянного не было.

- Возможно, пришел к ней пьяный денег просить, возможно, женщина попыталась его жизни учить, но это только догадки, - пояснили в следственных органах.

- Он довольно часто приходил просить денег к нам на фирму. Любовь Александровна предупреждала сотрудников, чтобы в долг ему не давали - не отдаст. А сама ему помощь оказывала, - вспоминает Игорь Кравченко.

Среди вещественных доказательств на месте убийства нашли пустой кошелек Никитиной.

- У Любови Александровны всегда были деньги в кошельке, и она с охотой всем помогала, - рассказывают коллеги. - Возможно, в тот раз она или ему отказала, потому что тот был пьяный и просил явно на выпивку, или не было нужной суммы. Его взбесило, переклинило и он убил ее, а после выгреб деньги и решил напиться до смерти, - предположил один из коллег.

Суд затягивается

Благодаря Любови Никитиной (в центре) были организованы археологические обследования, усилены работы на аварийных памятниках археологии Фото: Из личного архива

- На первом судебном заседании было много людей, - вспоминает Ирина, внучатая племянница Любови Никитиной. - Обвиняемый смотрел или на пол, или на судью, в нашу сторону не оглядывался. Потом сказал, что ему плохо и его увезли обратно в СИЗО.

- И так происходит уже в течение года, - недоумевают коллеги. – То голова болит, то давление и судебные заседания откладываются.

Кроме того, сейчас судебные заседания постоянно откладываются из-за коронавируса. А недавно, по словам родственников, им сообщили, что заключенному в СИЗО будут проводить экспертизу, чтобы выяснить, не симулирует ли он свои болезни во время судебных заседаний.

Похоронили и забыли…

- Эта история чудовищна, - говорит Наталья Тюкова, инженер-реставратор, почетный строитель России, бывший заместитель директора НПЦ «Наследие». - Еще и потому, что после убийства в городе как будто сразу же забыли про Любовь Александровну Никитину. А речь идет о незаурядном человеке, сделавшем для города и края столько, что не может не вызывать уважения и восхищения.

Любовь Никитина, которая более 20 лет возглавляла «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края», сумела отлично организовать его работу. Именно благодаря «Наследию» в крае были поставлены на учет сотни памятников культуры и истории. В том числе и памятники героям Великой Отечественной войны. С именем Никитиной напрямую связана реставрация таких значимых зданий, как филармония, Димитровский собор, Горная аптека и т.д. – всего около 100 значимых объектов. Благодаря ей и коллегам в свое время удалось привлечь в край по программе «Культура России» более 70 миллионов федеральных рублей на охранные мероприятия. И это далеко не все...

«В 59 сдала на права, в 70 - закончила университет»

- Мы знали друг друга около 30 лет. Самые замечательные впечатления у меня о Любови Александровне, - вспоминает Наталья Хлебникова, член-корреспондент Академии архитектурного «Наследия», реставратор высшей категории из Самары. - Мы не раз вместе участвовали в совещаниях в министерстве культуры и выдвигали предложения по законодательству в части охраны культурного наследия. Это был не только грамотный, талантливый, полный сил и знаний специалист, но и добросовестный, светлый человек. Я никогда от нее не слышала дурного слова о ком-то, всем помогала. И дело свое отстаивала.

Благодаря Любови Никитиной были организованы и археологические обследования, усилены работы на аварийных памятниках археологии.

Именно благодаря «Наследию» и его руководителю в крае были поставлены на учет сотни памятников культуры и истории Фото: Из личного архива

- Когда я впервые познакомилась с Любовью Александровной, была очарована ею, - рассказывает Наталья Кунгурова, археолог, эксперт. - Это было под новый год в компании. Она была такая веселая, разносторонняя, остроумная, стихи читала. И при этом ее отличало умение слушать собеседника. И потом, когда она меня позвала работать в «Наследие», было интересно, она круто изменила мою жизнь. Каждому, кто у нас работал, она давала возможность двигаться.

По словам бывших сотрудников НПЦ «Наследие», Любовь Никитина заражала своим жизнелюбием и оптимизмом.

- Однажды она приехала к нам в экспедицию, - вспоминает Наталья Кунгурова, - мы стояли на берегу, на холодном ветру, а она раздевается - и в воду с обрыва. Любила жизнь, даже в рутине находила интересное.

- Удивительная женщина, - соглашается Игорь Кравченко, директор компании «Рост». - В 59 лет она сдала на права, к 70-ти сама себе в подарок закончила еще один университет…

- Даже после ухода из «Наследия» она очень много сделала для реставрации, обучения мастеров, жила кипучей жизнью, у нее было много планов,- говорит Марина Целищева, бывший замдиректора центра «Наследие».

- Мы до сих пор в шоке от случившегося, - недоумевает Наталья Кунгурова. - В уголовном деле речь идет о конфликте. Насколько помню Никитину, она всегда разгребала любую ссору. Кто-то начинал гневаться - она отведет в сторону, всех умудрялась успокоить. Что произошло в голове у этого человека, чтобы он как Иуда убил ту, которая относилась к нему, как мать…

Увековечить память

Сразу же после трагического события от московских коллег Любови Александровны Никитиной поступило предложение установить в память о ней мемориальную доску на здании, в котором находилось НПЦ «Наследие» в Барнауле.

- Предложение так и сгинуло в бюрократических кулуарах, - говорят коллеги погибшей. - Кто-то из чиновников отмахнулся, мол, 40 лет еще не прошло…

- Какие 40 лет, при чем здесь это? - удивляется эксперт Наталья Хлебникова. - Я очень прошу всех, от кого зависит увековечивание памяти Любови Никитиной, чтобы это было сделано. И не надо никаких затрат. Мы все сложимся. Только разрешение, больше ничего.

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