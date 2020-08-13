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«Опекала Иуду»: суд над обвиняемым в зверском убийстве экс-директора НПЦ «Наследие» затягивается

Коллеги погибшей считают, что подсудимый симулирует недомогания
Марина КочневаМаринаКочнева
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Любовь Никитина более 20 лет возглавляла «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края»

Любовь Никитина более 20 лет возглавляла «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края»

Фото: Из личного архива

В июне исполнился год, как передали в суд уголовное дело в отношении 46-летнего барнаульца, обвиняемого в убийстве бывшего руководителя научно-производственного центра (НПЦ) «Наследие» Любови Никитиной. Однако приговор мужчине до сих пор не вынесен – то суды откладывали из-за пандемии, то обвиняемому во время заседаний якобы резко становится плохо…

«Мужчину выносили на носилках»

В апреле прошлого года тело 70-летней женщины с многочисленными ножевыми ранами обнаружили в собственной квартире. Родственники и коллеги до сих пор вспоминают об этом с содроганием.

- Любовь Александровна в последние годы, работая у нас экспертом, всегда была пунктуальной. Поэтому когда она не пришла на работу, мы забеспокоились, - рассказывает Игорь Кравченко, генеральный директор компании «РОСТ», занимающейся реставрацией, ремонтом и строительством.

На звонки Никитина не отвечала. Это насторожило коллег еще больше.

- Отправили гонца к дому, - рассказывает Игорь Кравченко. - Тот вернулся со словами: «Машина стоит, дверь никто не открывает». Вызвали родственников, приняли решение срезать решетку на первом этаже. Зашли - она в лужи крови на кухне. А в комнате на диване лежал мужчина, который был в невменяемом состоянии. Когда полиция приехала, его выносили на носилках и после откачивали от алкогольного отравления в больнице.

Это был светлый, полный сил человек

Это был светлый, полный сил человек

Фото: Из личного архива

«Опекала Иуду»

В убийстве Любови Никитиной обвиняют человека, которому женщина всю жизнь бескорыстно помогала, это - сын ее подруги, ушедшей из жизни.

- Она и на работу его устраивала, и денег давала, зная, что тот не отдает, – рассказывают коллеги.

Обвиняемый, по словам бывших сотрудников НПЦ «Наследие», в свое время работал в центре шофером (опять же туда его устроила Никитина – прим. авт.), при этом тихим нравом и скромностью он не отличался. Так, вспоминают случай, как в одной из командировок он заявил, что никого больше никуда не повезет, потому что накануне не был приглашен на обед с администрацией.

- В нем было столько неприятного гонора, что когда он ушел из центра, мы перекрестились, - заметила одна из коллег Никитиной. - А Любовь Александровна в память о подруге все равно этого Иуду опекала.

Версии

Что произошло в тот вечер между потенциальным убийцей и жертвой, до сих пор остается до конца неясным. Бывший шофер НПЦ «Наследие» вину отрицает, отказываясь от дачи показаний. Соседи рассказали, что он ждал Никитину у дверей, потом она спокойно сказала одной из коллег по телефону, что пьет с ним чай.

Следователь, которая занималась этим делом, характеризует обвиняемого как вполне адекватного человека. После развода он жил один, заработка постоянного не было.

- Возможно, пришел к ней пьяный денег просить, возможно, женщина попыталась его жизни учить, но это только догадки, - пояснили в следственных органах.

- Он довольно часто приходил просить денег к нам на фирму. Любовь Александровна предупреждала сотрудников, чтобы в долг ему не давали - не отдаст. А сама ему помощь оказывала, - вспоминает Игорь Кравченко.

Среди вещественных доказательств на месте убийства нашли пустой кошелек Никитиной.

- У Любови Александровны всегда были деньги в кошельке, и она с охотой всем помогала, - рассказывают коллеги. - Возможно, в тот раз она или ему отказала, потому что тот был пьяный и просил явно на выпивку, или не было нужной суммы. Его взбесило, переклинило и он убил ее, а после выгреб деньги и решил напиться до смерти, - предположил один из коллег.

Суд затягивается

Благодаря Любови Никитиной (в центре) были организованы археологические обследования, усилены работы на аварийных памятниках археологии

Благодаря Любови Никитиной (в центре) были организованы археологические обследования, усилены работы на аварийных памятниках археологии

Фото: Из личного архива

- На первом судебном заседании было много людей, - вспоминает Ирина, внучатая племянница Любови Никитиной. - Обвиняемый смотрел или на пол, или на судью, в нашу сторону не оглядывался. Потом сказал, что ему плохо и его увезли обратно в СИЗО.

- И так происходит уже в течение года, - недоумевают коллеги. – То голова болит, то давление и судебные заседания откладываются.

Кроме того, сейчас судебные заседания постоянно откладываются из-за коронавируса. А недавно, по словам родственников, им сообщили, что заключенному в СИЗО будут проводить экспертизу, чтобы выяснить, не симулирует ли он свои болезни во время судебных заседаний.

Похоронили и забыли…

- Эта история чудовищна, - говорит Наталья Тюкова, инженер-реставратор, почетный строитель России, бывший заместитель директора НПЦ «Наследие». - Еще и потому, что после убийства в городе как будто сразу же забыли про Любовь Александровну Никитину. А речь идет о незаурядном человеке, сделавшем для города и края столько, что не может не вызывать уважения и восхищения.

Любовь Никитина, которая более 20 лет возглавляла «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края», сумела отлично организовать его работу. Именно благодаря «Наследию» в крае были поставлены на учет сотни памятников культуры и истории. В том числе и памятники героям Великой Отечественной войны. С именем Никитиной напрямую связана реставрация таких значимых зданий, как филармония, Димитровский собор, Горная аптека и т.д. – всего около 100 значимых объектов. Благодаря ей и коллегам в свое время удалось привлечь в край по программе «Культура России» более 70 миллионов федеральных рублей на охранные мероприятия. И это далеко не все...

«В 59 сдала на права, в 70 - закончила университет»

- Мы знали друг друга около 30 лет. Самые замечательные впечатления у меня о Любови Александровне, - вспоминает Наталья Хлебникова, член-корреспондент Академии архитектурного «Наследия», реставратор высшей категории из Самары. - Мы не раз вместе участвовали в совещаниях в министерстве культуры и выдвигали предложения по законодательству в части охраны культурного наследия. Это был не только грамотный, талантливый, полный сил и знаний специалист, но и добросовестный, светлый человек. Я никогда от нее не слышала дурного слова о ком-то, всем помогала. И дело свое отстаивала.

Благодаря Любови Никитиной были организованы и археологические обследования, усилены работы на аварийных памятниках археологии.

Именно благодаря «Наследию» и его руководителю в крае были поставлены на учет сотни памятников культуры и истории

Именно благодаря «Наследию» и его руководителю в крае были поставлены на учет сотни памятников культуры и истории

Фото: Из личного архива

- Когда я впервые познакомилась с Любовью Александровной, была очарована ею, - рассказывает Наталья Кунгурова, археолог, эксперт. - Это было под новый год в компании. Она была такая веселая, разносторонняя, остроумная, стихи читала. И при этом ее отличало умение слушать собеседника. И потом, когда она меня позвала работать в «Наследие», было интересно, она круто изменила мою жизнь. Каждому, кто у нас работал, она давала возможность двигаться.

По словам бывших сотрудников НПЦ «Наследие», Любовь Никитина заражала своим жизнелюбием и оптимизмом.

- Однажды она приехала к нам в экспедицию, - вспоминает Наталья Кунгурова, - мы стояли на берегу, на холодном ветру, а она раздевается - и в воду с обрыва. Любила жизнь, даже в рутине находила интересное.

- Удивительная женщина, - соглашается Игорь Кравченко, директор компании «Рост». - В 59 лет она сдала на права, к 70-ти сама себе в подарок закончила еще один университет…

- Даже после ухода из «Наследия» она очень много сделала для реставрации, обучения мастеров, жила кипучей жизнью, у нее было много планов,- говорит Марина Целищева, бывший замдиректора центра «Наследие».

- Мы до сих пор в шоке от случившегося, - недоумевает Наталья Кунгурова. - В уголовном деле речь идет о конфликте. Насколько помню Никитину, она всегда разгребала любую ссору. Кто-то начинал гневаться - она отведет в сторону, всех умудрялась успокоить. Что произошло в голове у этого человека, чтобы он как Иуда убил ту, которая относилась к нему, как мать…

Увековечить память

Сразу же после трагического события от московских коллег Любови Александровны Никитиной поступило предложение установить в память о ней мемориальную доску на здании, в котором находилось НПЦ «Наследие» в Барнауле.

- Предложение так и сгинуло в бюрократических кулуарах, - говорят коллеги погибшей. - Кто-то из чиновников отмахнулся, мол, 40 лет еще не прошло…

- Какие 40 лет, при чем здесь это? - удивляется эксперт Наталья Хлебникова. - Я очень прошу всех, от кого зависит увековечивание памяти Любови Никитиной, чтобы это было сделано. И не надо никаких затрат. Мы все сложимся. Только разрешение, больше ничего.

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