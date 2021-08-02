В главном ковидном госпитале Алтайского края не осталось свободных реанимационных мест

Общее число тяжелобольных пациентов в Алтайском крае превысило 800 Фото: Олег УКЛАДОВ

В крупнейшем ковидном госпитале Алтайского края, организованном на базе горбольницы №5 Барнаула, увеличили число реанимационных мест с 70 до 90. Несмотря на это, по данным на 2 августа, все они заняты и свободных нет. Об этом рассказала заместитель главного врача горбольницы Оксана Артюшенко.

Серьезная нагрузка

Сейчас в больнице работают 56 врачей-реаниматологов. Из них около трети – стажеры, которые обучаются в ординатуре. Специалисты трудятся в сложных условиях, работают посуточно. Сегодня утром на смену заступили восемь специалистов.

– Невозможно за полгода или год увеличить число врачей до нужного количества. Поэтому, конечно, желательно, чтобы врачей было больше. Чтобы они могли отдыхать, пойти в отпуска. Потребность, связанную с кадрами, восполняем с помощью увеличения интенсивности работы, – сказала Оксана Артюшенко.

Она отметила, что в госпитале увеличили число реанимационных мест, однако все они заняты. При этом замглавврача подчеркнула, что больных не оставляют без внимания.

– Все пациенты, которые нуждаются в реанимационной помощи в нашем стационаре, получают ее в полном объеме. Там где проводится инвазивная и не инвазивная вентиляция легких, также развернуты палаты интенсивной терапии, – отметила специалист.

Новое оборудование

В течение этой недели в горбольницу поступят 15 новых оборудованных мест для реанимации. Это функциональные кровати, аппараты ИВЛ, мониторы и шприц-дозаторы. Новое оборудование заменит старое.

– Нагрузка на аппаратуру тоже достаточно большая. Ранее в реанимационных находись и пациенты из хирургии, они не нуждались в ИВЛ, а сейчас им нужна искусственная вентиляция легких. – объясняет Оксана Артюшенко. – Аппаратура постоянно работает и, к сожалению, периодически выходит из строя. Требуется замена, ремонт.

Врач отметила, что поддержка дыхания, может быть не инвазивной. Например, с помощью кислородной маски, в этом случае не происходит интубация (введение эндотрахеальной трубки в трахею). А есть непосредственно искусственная вентиляция легких, когда пациент интубирован. Таких пациентов здесь примерно 60%.

Коронавирус в Алтайском крае

По информации на 2 августа, количество тяжелобольных пациентов в Алтайском крае составляет 823, из них 239 подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 62,6 тыс. человек

– Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 282 человека. Кроме этого, 574 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Всего минздрав региона развернул 4670 коек, к кислороду подключены 3492, с ИВЛ – 335.

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