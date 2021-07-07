Сергей Шубенков на турнире в Венгрии показал лучшее время сезона

Сергей Шубенков Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков впервые за последние два года выступил на международной арене. На турнире «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в венгерском Секешфехерваре он показал свое лучшее время в этом сезоне.

Из-за ограничений в связи с получением нейтрального статуса, а также из-за разбирательства по обвинению в применении допинга Сергей Шубенков начал сезон немного позже и, по сути, еще разгоняется.

Так, на недавнем чемпионате России Сергей стал первым, но показал результат 13,37 секунды. Сейчас на турнире в Венгрии он улучшил показатель до 13,19. К сожалению, это не время победителя. Первым на дистанции 110 метров с барьерами финишировал действующий чемпион мира Грант Холлоуэй (США) – 13,08. Вторым стал испанец Орландо Ортега – 13,15.

- Все хорошо у меня, я как первый раз приехал. Этот старт для меня был как чемпионат мира. Все очень непривычно пока, но привыкать к этому приятно. Но понимаю, что еще есть над чем работать, - прокомментировал ТАСС Шубенков свой старт.

Напомним, 21 июня этого года Сергея Шубенкова признали невиновным в употреблении запрещенных антидопинговой службой препаратов. Расследование показало, что в организм спортсмена могли попасть частички лекарства, которое принимал его младший сын, и никак не преднамеренно. Спустя несколько дней Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла заявление барьериста и выдала ему разрешение на участие в международных стартах.

А в конце месяца Всероссийская федерация включила Шубенкова в состав сборной, которая отправится в Токио на Олимпийские игры. Сергею будет непросто: в этом сезоне его главный соперник все тот же Холлоуэй. Национальный отбор он выиграл со временем 12,81.

После Венгрии Сергей ненадолго вернется в Барнаул, а с 15 июля отправится на сборы в Новогорск и только после этого в Токио.

Отметим, на сегодняшний день уже полностью сформирован состав российской делегации. В нее вошли четыре представителя Алтайского края: Сергей Шубенков (бег с барьерами), Сергей Каменский (пулевая стрельба), Ирина Андреева (гребля), Ильяс Куркаев (волейбол).

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