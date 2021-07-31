В алтайских ковидных госпиталях создадут дополнительные места для тяжелобольных

Дополнительные места появятся, в частности, в госпиталях Новоалтайска, Бийска, Барнаула, Алейска, Заринска. Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае начались поставки оборудования для 80 дополнительных реанимационных мест в ковидных госпиталях. На это выделено 206 млн рублей, сообщает Минздрав региона.

- В целом на обеспечение ковидных госпиталей из краевого бюджета выделено 400 млн рублей, - добавляют в ведомстве. - Часть оборудования пойдет взамен устаревшего, а часть на обустройство новых мест.

В комплекты для новых реанимационных мест входят аппараты ИВЛ, мониторы, специальные кровати, отсасыватели и шприцевой насос. Плюс к этому закупят две тысячи увлажнителей, 200 кислородных концентраторов, два газификатора под сжиженный газ и другое.

Отмечается, что дополнительные места появятся, в частности, в госпиталях Новоалтайска, Бийска, Барнаула, Алейска, Заринска.