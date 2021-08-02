В Бийском районе прекращены поиски 12-летней школьницы

31 июля девочка поехала на прогулку на велосипеде и не вернулась Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поиски 12-летней школьницы из Бийского района завершены - она найдена живой и здоровой, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

31 июля девочка поехала на прогулку на велосипеде и не вернулась.

- Заявка на ее поиск поступила в 21:49. Экипажи из Бийска выехали незамедлительно, из Барнаула - около 24.00. На месте осуществлялось взаимодействие со службами МВД, МЧС и следственного комитета. От сотрудников ведомств было более 100 человек и более 100 человек добровольцев, - рассказали поисковики.

Были прочесаны поля, береговая линия. Водную акваторию осмотрели на катерах, были задействованы и водолазы. Работа велась круглосуточно. 1 августа стало известно, что на берегу реки Бия поисковики обнаружили шорты и футболку. А утром 2 августа, что девочка найдена живой. Волонтеры выразили благодарность всем, кто приезжал искать, привозил воду и еду. Они отметили, что было огромное количество репостов ориентировки и комментариев, сотни звонков от неравнодушных людей.

Напомним, 31 июля в Барнауле пропал 11-летний мальчик. Он также найден живым.