Власти Барнаула решат вопрос со стихийным базаром на тротуаре после жалобы Путину

Барнаульцы «воюют» с торговцами на протяжении многих лет Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В минувшие выходные мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по поводу нелегальной торговли на улице Попова,64, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ряды продавцов развернуты прямо на тротуаре напротив жилого дома, что очень не нравится жильцам многоэтажки.

- Эту ситуацию, конечно, надо решать, но и людей, которые там торгуют, тоже надо понять. Торговать на тротуаре - это неправильно, людям надо дать возможность спокойно и легально торговать. Будем этот вопрос решать, - подчеркнул он.

В итоге мэр поручил администрации Ленинского района и руководителям профильных комитетов найти варианты по обустройству точек продаж, чтобы желающие могли и дальше торговать, но, не мешая жильцам. К слову, в шаговой доступности уже и так есть развернутая торговая площадка – ярмарка ООО ТФ «Агреман», где есть бесплатные места для пенсионеров.

Также встречу с жильцами дома и торговцами провела сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгения Гущина. По её словам, управляющая компания поможет жителям дома подать заявку на включение придомовой территории в программу «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, ранее жители барнаульского микрорайона «Докучаево» сообщили о проблеме в Алтайское отделение Общероссийского народного фронта на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, которая прошла 30 июня. Барнаульцы «воюют» со стихийным базаром на протяжении многих лет, так как торговцы сильно шумят и мусорят прямо под окнами многоэтажки.

В администрации Ленинского района рассказали «Комсомолке», что там регулярно проходили проверки и даже составлялись протоколы на нелегалов. Кроме того, силами волонтеров и чиновников приходится периодически убирать территорию от мусора, оставленного торговцами.

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