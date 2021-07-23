Барнаульцы пожаловались Путину на нелегальный «базар» под окнами дома

Нелегальные торговцы мусорят и шумят Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители дома на улице Попова, 64 потребовали убрать нелегальных торговцев из барнаульского микрорайона «Докучаево». С соответствующим обращением барнаульцы обратились на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, которая прошла 30 июня, сообщили в Алтайском отделении Общероссийского народного фронта.

- Уже много лет жильцы борются с нелегальными торговцами, которые мусорят и шумят под окнами, но отовсюду получают отписки. В микрорайоне «Докучаево», буквально в нескольких метрах, есть рынок, но идти туда нелегальные торговцы не хотят. Так и топчут газон возле дома на Попова, 64, - отметили в ОНФ.

Активисты уже перенаправили обращение жильцов главе краевой столицы Вячеславу Франку. В администрации Ленинского района «Комсомолке» уже прокомментировали ситуацию. По словам чиновников, территория вдоль многоквартирного дома частично является территорией жилого дома и территорией, государственная собственность на которую не разграничена.

- Только общим собранием собственников дома принимаются решения о пределах использования придомовой территории, в том числе введении ограничений пользования им. На территории, государственная собственность на которую не разграничена, сотрудники администрации района в пределах полномочий составляют протоколы об административной ответственности за нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации города, - отметили в районной администрации.

В этом году специалисты провели уже 26 рейдов и выписали 68 протоколов об административных нарушениях, в том числе на Попова. Также чиновники и волонтеры периодически убирают территорию от мусора, который оставляют после себя уличные торговцы. Жильцам дома в случае нарушения общественного правопорядка посоветовали обращаться в отдел полиции по Ленинскому району УМВД России по Барнаулу по адресу: г. Барнаул, ул. Советской Армии, 150 в.

Кстати, ближайшая торговая площадка находится на улице Попова,70 (ярмарка ООО ТФ «Агреман»). Там мэрия убрала старые металлические лотки и установила новые. При этом бесплатные места для пенсионеров сохранены.

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