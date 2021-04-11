Пятиметровый столб воды: на Алтае из-под земли забили природные фонтаны

Опасности для людей такие фонтаны не представляют. Скриншот видео koshagachskiy_rajon

Накануне в Жана-Ауле Кош-Агачского района Республики Алтай заметили необычное и даже поистине волшебное природное явление – из-под земли начали бить фонтаны воды. Как сообщили на странице районной администрации в инстаграме, водяные столбы достигают пяти метров в высоту.

- Предположительно, выходят грунтовые воды. Такое у нас происходит не впервые. Случаи выхода воды из-под земли учащаются, - отметила исполняющая обязанности главы Жана-Аульского сельского поселения Асемгуль Бакытова.

Опасности для людей такие фонтаны не представляют. Явление заметили далеко от села. Но в прошлом году выход грунтовых вод грозил серьезными последствиями. Предотвратить ЧП удалось благодаря помощи Омской дорожной службы, отметили в администрации.

Напомним, паводковая ситуация в Республике Алтай пока спокойная. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, уровни воды в реках пока не достигли критических отметок, случаи подтопления домов не зарегистрированы.

Тем временем, в Алтайском крае первая волна паводка достигла пика: в нескольких районах вода топит не только дворы, но и дома. Сложная ситуация наблюдается в Шипуновском, Краснощековском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском и Солонешенском районах. По данным Центра управления регионом, подтоплено 13 жилых домов.

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