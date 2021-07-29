Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 июля 2021 года составило 61535

С начала пандемии выявили больше 61 тысячи зараженных Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 июля 2021 года увеличилось еще на 272. Как сообщает краевой оперштаб по борьбе с инфекцией, с начала пандемии выявили больше 61 тысячи зараженных.

Также за сутки зарегистрировали еще 101 факт выздоровления, итого с начала пандемии – 48833 вылечившихся человека. Кроме того, за сутки подтвердили еще 22 смерти больных коронавирусом, 18 из них – от ковида.

- Умерло 3 914 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 894 человека; иные причины смерти – 1020 человек, - отметили в штабе.

В ковидных госпиталях сейчас лечатся 3212 человек с ковидом и 672 пациента с пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 812 человек, 239 из них подключены к ИВЛ.

На амбулаторном наблюдении находятся 68 человек, у которых болезнь протекает без симптомов, и 577 больных вирусной пневмонией.

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