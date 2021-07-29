На Алтае женщина заблудилась в лесу и провела там ночь

Пропавшую сельчанку нашли в 10 километрах от места пропажи Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае женщина ушла собирать ягоды, заблудилась и ей пришлось провести ночь в лесу. На следующий день пропавшую нашли спасатели, сообщает региональное управление МЧС.

«Не стала паниковать»

Накануне в службу спасения сообщили, что в лесу в окрестностях поселка Промышленного Бийского района заблудилась 48-летняя женщина. Сразу после звонка спасатели выдвинулись на поиски. Найти ее сразу не удалось, по всей видимости, женщина зашла вглубь леса.

Поиски продолжились утром на следующий день. К этому времени подключились полицейские, два кинологических расчета, представители администрации района и волонтеры.

В итоге пропавшую сельчанку нашли в 10 километрах от места пропажи. В тот момент женщина находилась в удовлетворительном состоянии, госпитализация не потребовалась.

– Вчера мы как обычно с родственниками пошли в лес собирать ягоды. Шли вместе, переговаривались, затем я обернулась, а нет никого… Я сразу поняла, что заблудилась, но паниковать не стала. Знала, что меня найдут, ждала помощи,– рассказала сельчанка.

Поиски пропавшиих Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Кто еще пропал за последние дни

За минувшую неделю в лесу заблудились еще несколько человек. 26 июля в десяти километрах от села Хабары в лесных околках пропала 56-летняя женщина. Вечером вместе с мужем она приехала за грибами, а вскоре перестала выходить на связь. Супруг пропавшей не смог найти жену и обратился за помощью к спасателям. Вскоре женщину заметили в семи километрах от места пропажи.

24 июля в селе Боровлянка Троицкого района в лесу заблудилась 63-летняя женщина. Она ушла собирать ягоды и пропала. К счастью, через некоторое время ее также нашли. Помощь медиков не потребовалась.

– Все эти истории закончились благополучно, но стоит напомнить о том, что природная среда таит в себе много опасностей и следует ответственно относиться к походу в лес на дальние прогулки, – подчеркнули в МЧС.

Как не заблудиться в лесу

Спасатели напоминают, что входя в лес, нужно обратить внимание, с какой стороны светит солнце.

– Если вы заблудитесь в лесу, при выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны. Также можно ориентироваться по воде. Переходя через лесной ручеек, посмотрите направление течения воды. Если обратный путь правильный, то течение воды будет противоположным тому, которое вы заметили при входе в лес. По пути старайтесь запоминать как можно больше предметов-ориентиров, можете сами оставлять по дороге «зарубки». Обращайте внимание на линии электропередач, – напомнили в ведомстве.

Если вы уже заблудились, то не паникуйте. Остановитесь и прислушайтесь, не доносится ли до вас шум машин, голоса людей или другие звуки, подсказывающие куда идти. Нужно подняться на возвышенность или взобраться на дерево и внимательно осмотреться. Если выхода не видно, то следует остаться на том же месте и не уходить далеко, так вас легче будет найти.

Если в лесу есть связь, то нужно позвонить по номеру «112».

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