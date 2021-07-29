В Камне-на-Оби нашли тело утонувшей матери-одиночки

Женщина поплыла одна по течению реки и не вернулась Фото: Олег УКЛАДОВ

27 июля в Камне-на-Оби нашли тело пропавшей на Оби женщины. Как сообщают «Каменские известия», она пропала еще 25-го числа.

По словам следователя Каменского МСО СУ СК РФ Елизаветы Сумцовой, погибшая – Бухарова Галина 1987 года рождения. В ночь, когда произошла трагедия, она отправилась купаться в Оби в компании знакомых. Женщина поплыла одна по течению реки и не вернулась. Спустя двое суток её тело нашли на берегу напротив кафе «Парус».

Известно, что у погибшей остались два несовершеннолетних ребенка. Сейчас их определили в детский дом.