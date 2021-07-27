Виктор Томенко: с туристов, приезжающих на Алтай, не будут требовать сертификат о вакцинации

Туризм на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

С туристов, приезжающих на Алтай, не будут требовать сертификат о вакцинации, как в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции 27 июля.

- Мы не рассматриваем краснодарский вариант, - заметил глава региона, - да и там, по моей информации, обстоятельства поменялись.

Напомним, что в Краснодаре власти объявили, что с 1 августа будут принимать только тех, туристов, которые сделали прививки против коронавируса.

- Для приезжающих на Алтай есть требования Роспотребнадзора, - пояснил Томенко. - Справки о том, что не было контакта с заболевшими, возможно, ПЦР-тестирование при заселении и так далее.

- В целом, если говорить о подготовке к сезону, то она прошла с благостным настроем,- отметил глава региона. - В прошлом году турсезон был очень тяжелым из-за ковид-ограничений и ряда ЧП на туристических объектах . В этом году режима самоизоляции нет, резонансных случаев не допущено.

Пресс-конференция губернатора Алтайского края Виктора Томенко 27 июля 2021 года Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

По словам губернатора, перед открытием сезона в крае провели координационный совет по развитию туризма и санаторно-курортного дела, подразделения МЧС уделили серьезное внимание приемке объектов.

- Интерес к алтайским туристическим объектам огромный, - подчеркнул алтайский губернатор. - В выходные заполняемость турбаз, санаториев и т. д. стопроцентная. В будни нагрузка тоже приличная, от 80 до 95 процентов.

Глава региона добавил, что в крае продолжается работа по формированию туристического реестра:

- В прошлом году были проведены интересные исследования, в результате появился портрет туриста, путешествующего по Алтайскому краю. Выводы безусловно лягут в основу работы по информированию и привлечению новых туристов в цифровой среде.