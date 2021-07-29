Алексей Смертин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Футболист, экс-капитан сборной России, уроженец Барнаула Алексей Смертин готовится пробежать 90-километровый ультрамарафон. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

- Волнение усиливается. До Эльтона осталось меньше месяца. Объемы большие, но ничего – немножко еще потерпеть и все. 90 километров для меня, конечно, пока запредельная дистанция. Я длиннее марафона не бегал и поэтому надо утруждать себя, набирать объемы, терпеть, и как говорит Марина Жалыбина (российская марафонка и ультрамарафонка, - прим.ред.): «Физухи всего 20%, главное, чтобы «психушка» была готова». В смысле, не загородное шоссе, куда потом отвезут, а голова», - говорит Смертин.

Речь идет об Elton Ultra – это единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни. Путь пролегает вдоль побережья озера Эльтон, расположенного на севере Прикаспийской низменности (Волгоградская область). Длина дистанции составляет 90 километров и это один круг по маркированному маршруту: от базового лагеря «Стартовый городок» (старт) вокруг озера до базового лагеря «Стартовый городок». То есть точки старта и финиша совпадают.

Через каждые семь километров для марафонцев организуют пункты приема пищи. Но это приблизительное расстояние. Более точно станет понятно только на месте, в зависимости от рельефа. Но, разумеется, участникам об этом сообщат.

Кроме того, в лагере «Красная Деревня», который встретится марафонцам в пути следования, будет создан кемпинг для стационарного приема пищи: с горячими напитками и горячим питанием, массажем, туалетом, розетками для зарядки мобильного телефона или часов. Также там будет возможность немного отдохнуть и набраться сил для оставшейся дистанции. На экстренный случай в этом лагере будут дежурить медики. Они окажут марафонцам всю необходимую помощь.

Elton Ultra состоится 21 августа. Спортсмены стартуют в 19.30. Согласно расчетам, контрольный пункт «Красная деревня» участники марафона должны будут покинуть до 3.30 ночи. Соответственно, отрезок в 54,5 км они преодолеют примерно за восемь часов. Финишировать они должны до 8.30 (около пяти часов). Таким образом, лимит преодоления полной дистанции составит 13 часов.

Напомним, в этом году Алексей Смертин уже преодолел один сложнейший марафон: в феврале он пробежал 42 километра по заснеженному льду озера Байкал. Дистанцию от западного до восточного берега он преодолел за 3 часа 29 минут. Причем к финишу он пришел первым. Его даже не испугал 25-градусный мороз. Как признался сам футболист, для него это была привычная ситуация: в детстве отец много тренировал его зимой на открытом воздухе.

Для Смертина это был уже 11-й марафон. Ранее он преодолел марафон в Бостоне, Лондоне, Берлине, Чикаго, Нью-Йорке и Токио.

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