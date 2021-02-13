Оформили кредит и перечислили деньги неизвестным. На Алтае мошенники обманули семейную пару

Супруг перевел злоумышленникам деньги через банкомат. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мошенники обманули семейную пару. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону, жительнице села Березовка Первомайского района позвонили неизвестные и представились сотрудниками безопасности одного из банков. Женщине сказали, что с ее счета проводятся подозрительные операции по оформлению на ее имя кредита.

Злоумышленник обвинил в этом сотрудников банка, сказав, что это, возможно, они причастны к хищению ее денег. Мошенник посоветовал как можно скорее приехать в ближайший офис в Новоалтайск.

Потерпевшая вместе со своим мужем проехала в отделение и по указанию мошенников попыталась оформить на себя кредит.

– При этом звонившие сообщили, что наблюдают за ее действиями и сотрудников банка по видеокамерам, находящимся в указанном офисе, и попросили не сообщать о происходящем банковским работникам, – добавляют в пресс-службе МВД.

Когда женщине отказали в кредите, злоумышленники сказали ее мужу обратиться к другому оператору, на что супруги согласились. Муж в этом же офисе оформил на себя кредит в размере 110 тыс. рублей.

После того, как деньги поступили, супруг снял их в том же отделении банка, прошел с женой в торговый центр, где через банкомат перечислил денежные средства на указанные по телефону злоумышленниками счета электронного кошелька. После этого мошенники положили трубку, и до них уже было невозможно дозвониться.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.