Что грозит за незаконную торговлю в палатках
Рейды по пресечению несанкционированной торговли провели в Барнауле сотрудники полиции и представители администрации Железнодорожного района.
Комиссия пресекла незаконную торговлю на трех улицах: Юрина, А. Петрова и Северо-Западной. При этом было составлено три протокола об административном правонарушении.
В мэрии Барнаула напоминают, что размещение нестационарных торговых объектов (палаток, складных столов и так далее) должно быть строго по определенной схеме (существует установленная Схема размещения на территории города).
В ином случае нарушителю грозит предупреждение или штраф (по ст. 10.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и 68.2 Закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»):
- для граждан от 500 руб. до 3 тыс. рублей;
- для должностных лиц - от 3 до 10 тыс. рублей;
- для юрлиц - от 10 до 50 тыс. рублей.
При повторном нарушении штраф увеличивается:
- для граждан он ставит от 3 до 5 тыс. рублей;
- для должностных лиц - от 10 до 30 тыс. рублей;
- для юрлиц - от 50 до 100 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU