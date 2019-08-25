Что грозит за незаконную торговлю в палатках

СЕГОДНЯ 06:07 2019-08-25T06:22:46+03:00

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Рейды по пресечению несанкционированной торговли провели в Барнауле сотрудники полиции и представители администрации Железнодорожного района.

Комиссия пресекла незаконную торговлю на трех улицах: Юрина, А. Петрова и Северо-Западной. При этом было составлено три протокола об административном правонарушении.

В мэрии Барнаула напоминают, что размещение нестационарных торговых объектов (палаток, складных столов и так далее) должно быть строго по определенной схеме (существует установленная Схема размещения на территории города).

В ином случае нарушителю грозит предупреждение или штраф (по ст. 10.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и 68.2 Закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»):

- для граждан от 500 руб. до 3 тыс. рублей;

- для должностных лиц - от 3 до 10 тыс. рублей;

- для юрлиц - от 10 до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении штраф увеличивается:

- для граждан он ставит от 3 до 5 тыс. рублей;

- для должностных лиц - от 10 до 30 тыс. рублей;

- для юрлиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU