В крови водителя, насмерть сбившего женщину в Барнауле, обнаружили фенобарбитал

Погибшая женщина. Фото: из личного архива

В крови 20-летнего водителя, насмерть сбившего женщину в Барнауле, обнаружили фенобарбитал – сильнодействующий препарат, который угнетает нервную систему. Об этом КП рассказали родственники погибшей.

– Пришли заключения экспертов. В крови у водителя нашли фенобарбитал. По заключению автотранспортной экспертизы, он двигался со скоростью не менее 109 км\ч, и к этому можно смело накинуть 10 км, так как он тормозил о бордюрный камень, – сообщил собеседник.

Фенобарбитал относится к группе барбитуратов. Частично он содержится, в том числе, в корвалоле, может быть использован в качестве анальгетика. Вместе с тем препарат может оказывать влияние на способность к управлению транспортными средствами.

Напомним, смертельное ДТП произошло 4 июля около 4 утра на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. Погибшая и ее муж шли по пешеходному переходу. Два автомобиля остановились, чтобы пропустить пешеходов, а третий на полном ходу сбил 31-летнюю женщину. Супруг спасся чудом – он шел на полшага позади.

За рулем автомобиля оказался 20-летний парень. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). После заключения эксперта дело переквалифицировали по ч. 4 ст 264 УК РФ, которая подразумевает такой признак, как «состояние опьянения».

Водителя могут лишить свободы на срок от 5 до 12 лет.