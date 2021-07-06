«Шли по переходу, держась за руки»: брат погибшей женщины рассказал подробности ДТП в Барнауле

Погибшая девушка

- Влада шла по переходу с мужем, держались за руки. Она шла на полшага впереди, словно вела его. Два автомобиля остановились, а третий на полном ходу ее сбил. Машина неслась на огромной скорости, они его вообще не видели, - рассказывает о произошедшем брат погибшей девушки.

Это случилось 4 июля около 4 утра на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. Семья праздновала день рождения гражданского мужа погибшей. Когда вечеринка закончилась, супруги решили немного прогуляться. Трагедия произошла, когда они уже возвращались обратно.

Родные погибшей предполагают, что водители просто гоняли по городу – первым двум пришлось резко затормозить, а третий, видимо, посчитал, что проскочит. Супруг Влады рассказывает, что все произошло в считанные мгновения – они уже заканчивали переходить дорогу, как вдруг женщину словно вырвало из его рук. Водитель смог затормозить только через несколько десятков метров.

За рулем «Тойоты» был 20-летний парень, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

- Назначены ряд экспертиз, среди них трасологическая, автотехническая. Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, автомобиль изъят, - рассказали в пресс-службе краевого управления МВД.

Водитель признает свою вину, но семье от этого не легче. По словам брата погибшей, другие участники почему-то даже не остановились при ДТП, не помогли, а просто уехали. Вчера родные принесли цветы на место трагедии, букет не пролежал там и четырех часов....кто-то украл его.

У девушки остался 6-летний сын от первого брака. Кто будет его воспитывать, пока не известно. Похороны состоятся в среду, 7 июля.