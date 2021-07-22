На Алтае утонули мужчина и мальчик, перевернувшись в лодке

Ранее в регионе опрокинулась лодка с отцом и сыном Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В четверг, 22 июля, водолазы достали из воды тела мужчины мальчика. Они утонули, перевернувшись на лодке, плавая по реке Лебедь. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказал Светлана Ляшко, начальник пресс-службы республиканского управления МЧС России.

Как произошло ЧП

35-летний мужчина и 11-летний мальчик плавали на резиновой лодке на реке Лебедь в Турочакском районе Республики Алтай, в нескольких километрах от населенного пункта Турочак. Вечером 20 июля лодка перевернулась и они оказались за бортом.

Утонувших начали сразу же искать. В поисках участвовала оперативная группа Турочакской пожарно-спасательной части №6, полицейские. Обследовали три километра береговой линии и полтора километра акватории реки Лебедь. Поиски результатов не дали.

21 июля к месту происшествия выдвинулись спасатели Бердского поисково-спасательного отряда с необходимым для поисков водолазным оборудованием.

Поиск утонувших. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Сегодня водолазы продолжили обследовать участок на реке Лебедь, где перевернулась резиновая лодка. Уже в 5 часов утра спасатели приступили к работам и вскоре обнаружили обоих утонувших. Тела передали представителям правоохранительным органам.

Другие случаи

Похожий случай произошел накануне,18 июля. Тогда в Турочакском районе на реке Бия опрокинулась моторная лодка «Казанка», в которой находилось два местных жителя, отец и сын. К счастью, проплывающий мимо рыбак помог выбраться на берег 14-летнему подростку. Его отец утонул: тело позднее достали из воды.

Ранее мы также сообщали, что в Республике Алтай спасатели обнаружили в Катуни тело пропавшего мужчины. Труп нашли в 500 метрах от «Платовского моста» вниз по течению, на правом берегу реки.

Поиск утонувших. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Кроме того, 19 июля трагедия произошла в Алтайском крае. Двое детей пошли купаться на реку Алей в поселке Березовка под присмотром родственницы. Во время купания мальчики решили переплыть на другой берег. В какой-то момент 10-летний ребенок скрылся под водой и утонул.

Важно!

В МЧС напоминают о необходимости использования спасательных жилетов. Их следует надевать всем находящимся в лодке.

– Даже при выходе на реку или озеро на непродолжительное время спасательный жилет может уберечь от трагических последствий, тем более что резиновые плавательные средства ненадежны, и люди в любой момент могут оказаться в воде, – добавили в ведомстве.

Кроме того, жителей и гостей региона просят всегда помнить о правилах безопасности при нахождении вблизи водоемов, и не оставлять там детей одних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Решили покататься на плоту: Два мальчика утонули в алтайском озере

Следственный комитет по факту возбудил уголовное дело (подробнее)