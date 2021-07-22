Черный феникс: в Алтайском крае загорелась ворона и подожгла собой лес

Именно птица стала причиной замыкания между проводом и опорой. Фото: Минприроды Алтайского края

Ворона стала причиной лесного пожара в Алтайском крае. Инцидент произошел в начале июля в Ракитовском лесничестве, но известно о нем стало только сейчас.

Сигнал о выбросе дыма в районе Озерно-Кузнецовского участкового лесничества поступил на пульт дежурного. Тут же на место выехал пожарный автомобиль, и в считанные минуты возгорание удалось локализовать. Когда сотрудники полиции и дознаватель пытались выяснить причину ЧП, специалисты увидели незаурядную картину. Под опорой линии электропередач они обнаружили разбитый изолятор и останки обуглившейся вороны.

– Специалисты пришли к выводу, что именно птица стала причиной замыкания между проводом и опорой, а загоревшись, упала на траву и воспламенила ее, – рассказали в пресс-службе Минприроды по Алтайскому краю.

В ведомстве отмечают, что всего с начала пожароопасного сезона на территории Ракитовского лесничества ликвидировано 13 лесных пожаров на общей площади 12,04 га. Но самая распространенная причина возгораний, конечно же, не птицы, а грозовые разряды. Из-за грозы произошло десять лесных пожаров, еще в двух случаях причиной воспламенения стали люди.

В целом лесные пожары в Алтайском крае в основном возникают из-за гроз. Таких в этом сезоне по региону зарегистрировано уже 175. Иногда грозовые разряды могут существенно подпортить имущество. Так, в мае мощный разряд ударил в частный дом редактора «КП» - Барнаул», отчего сгорели компьютер, монитор и телевизор. Подробнее об этом можно почитать здесь.