Чрезвычайно редкое явление: в доме редактора барнаульской «Комсомолки» разрядилась молния

Молния в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

16 мая над Барнаулом небесные шаманы ударили в тысячи грозных бубнов, исчертив небо электрическими иероглифами. Одна из молний метнулась копьем в частный дом редактора «КП» - Барнаул» Ольги Ведерниковой, проживающей в поселке Борзовая Заимка.

- Это была жуть, - рассказывает Ольга. – У меня в руках заискрил и задымил электромассажер, в следующее мгновение дочь ворвалась с испуганными глазами - в детской комнате с хрустом стали гаснуть лампочки. Следом с пшиком один за другим «упали в глубокий обморок» компьютер, монитор, телевизор, роутер. Сын в это время находился во дворе – поставил велосипед в гараж и направлялся в дом. Залетел весь бледный, зажимая от боли уши руками: «Что это было?».

Дочь ворвалась с испуганными глазами - в детской комнате с хрустом стали гаснуть лампочки Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

По словам Данила, он поднял голову, чтобы посмотреть на небо и в этот момент увидел яркую вспышку.

- Вдруг у меня резко зазвенело в ушах. До такой степени, что появилась сильная боль. На какое то мгновение я даже потерялся в пространстве. Звездануло не слабо - было ощущение, что взорвалась свето-звуковая граната. Причем грома в этот момент я не слышал, была только яркая ослепляющая вспышка, - говорит Данил.

Соседи Ведерниковых смотрели телевизор, когда ухнуло так, что они с дивана подскочили.

- Мы увидели в окне вспышку в соседнем доме и громкий хлопок, будто молния ударила. Выглянули, чтобы посмотреть – не загорелось ли чего, но ни огня, ни дыма не было, - поделилась одна из соседок. - Все было тихо. У нас в этот момент в доме приборы продолжали работать, ничего не вырубилось, не сгорело. Но потом мы их на всякий случай все же выключили.

Что самое удивительное, дождь в этот момент был не сильный. Но молнии то и дело «резали» черное небо.

- Чуть позже мы включили свет, но лампочки то тухли, то загорались вновь, словно кто-то их специально включал и выключал, - рассказывает Ольга Ведерникова. – Закончилось все после того, как туча ушла далеко-далеко. Честно сказать, я даже побоялась на ночь ставить телефон на зарядку – вот так уснешь, а он взорвется…

Ущерб от грозы составил немалый – телевизор и монитор восстановлению не подлежат, массажер – тоже, у компьютера сгорела «материнка».

- Но тут уж, как говорится, не в материальных вещах дело. Как говорится – спасибо, что живой… - говорит Ольга Ведерникова.

Комментарий специалиста

- Такой мощный разряд в отдельно взятом доме - очень редкое явление, - комментирует алтайский климатолог, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем Алтайского госуниверситета Наталья Харламова. - Видимо, это жилище стало своеобразным громоотводом. Мощность потенциалов электрического поля атмосферы нарастала, в итоге произошло разделение разрядов.

- Хорошо, что люди не пострадали, а ведь запросто могло бы быть… - отметила Харламова.

В этом году, по словам климатолога, первая гроза немного задержалась.

- Средняя многолетняя дата первой грозы в Барнауле – 10 мая, - рассказывает эксперт. - Но нынче весна необычная, сначала не развивалась, а потом началось мощное нагревание. Вверх пошли потоки теплого воздуха, которые дали кучево-дождевую облачность.

По словам специалиста, этот случай в Борзовке будет явно интересен физикам, занимающимися изучением грозы.

- Подобные явления фиксируются, и этот факт тоже должен быть внесен в летопись, - считает эксперт. - Может быть, эта «молния» была выслана журналистам, чтобы те напомнили людям, что к грозе нельзя относиться безалаберно, - полушутя добавила Наталья Харламова.

Сегодня дети, к сожалению, плохо изучают физику, и когда начинается гроза, открывают окна, бегут фотографировать стихию.

- Это опасно, - напомнила климатолог. - Во время грозы нужно закрывать окна, выключать электроприборы и мобильники держать подальше. Напомню еще одну избитую истину - нельзя во время грозы прятаться под деревом или одиноко стоящим высоким предметом. Это тоже может быть смертельно опасным.