В небе над Алтаем засняли горящие ступени ракеты-носителя

Фрагменты ракеты-носителя могли "приземлиться" в Республике Алтай. Скриншот видео kazasemenova в instagram

Вчера, 21 июля, с пусковой установки №39 космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». Яркое зрелище полета и отделения ступеней ракеты, сопровождающееся вспышками в небе, успели заснять жители Республики Алтай.

- Сидим в селе Улаган, смотрим на реку, тишина… И вдруг будто фары с неба осветили реку, а из-за горы увидели вспышку. Через пару минут услышали грохот, как от раскатистого грома, - рассказывает на своей странице в инстаграме Галина.

Как отметили в Роскосмосе, все этапы полета прошли в штатном режиме. «Наука» уже вышла на орбиту и продолжает сближаться с Международной космической станцией. Стыковка к модулю «Звезда» запланирована на 29 июля.

Ранее управление по делам ГОЧС и ПБ Республики Алтай предупредило о том, что в Улаганском и Турочакском районах возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя. Местных жителей и гостей республики попросили быть предельно внимательными и не выходить за пределы населенных пунктов, а также не заходить в лес. В случае падения фрагментов ракеты следует сообщать в администрацию сельского поселения, а в случае ЧС необходимо звонить на номер 112.

Кстати, в Республике Алтай не первый год падает космический «мусор». Только в прошлом году в горах нашли семь гигантских обломков ракеты-носителя. В течение десяти лет специалисты регионального управления Роспотребнадзора следят, чтобы детали не наносили вреда природе и людям: берут пробы воды, почвы и исследуют на отклонения от нормы. Крупные фрагменты ракет вывозят с помощью вертолета на специально подготовленные площадки и распиливают на мелкие части для дальнейшей переработки, а детали поменьше убирают с помощью автомобилей.

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