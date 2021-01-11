Космос ближе, чем вам кажется! В Республике Алтай, например, встретить ракету, а вернее, её часть, не так уж и сложно. Обломки огромных железных тел каждый год падают на территорию региона. Уже в течение десяти лет специалисты регионального управления Роспотребнадзора следят, чтобы побывавшие в бесконечном космосе детали не наносили вред природе и людям. Как это было в 2020 году – в материале «Комсомолки».Накануне управление опубликовало итоги мониторинга влияния запусков ракет на санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей Республики Алтай в 2020 году. Всего за прошлый год с космодрома Байконур было запущено семь ракет-носителей, из них шесть - «Союз-2», одна - «Протон-М». В ходе мониторинга специалисты провели исследование 18 проб воды из подземных источников, 65 – из водоемов, 148 – диких растений, зелени и овощей с огородов. Их проверяли на содержание солей тяжелых металлов и уровень радиации. В итоге, отклонений от нормы не выявили.Особое внимание специалисты обратили на проверку экологии после запуска ракеты-носителя «Протон-М» 31 июля этого года, так как этот тип работает на несимметричном диметилгидразине (НДМГ), обладающем сильным токсическим действием.- Запуск ракеты-носителя «Протон-М» сопровождался отбором проб объектов окружающей среды на наличие НДМГ. Исследовано 13 проб воды поверхностных водоемов, 30 проб почвы, отобранных в населенных пунктах. Во всех исследованных пробах содержание тяжелых металлов, радионуклидов не превышало установленных гигиенических нормативов, наличия НДМГ не выявлено, - отметили в управлении.Для уборки частей ракет, а всего в 2020 году на территории Алтая их нашли семь, организовали два выезда рабочей группы, в которую вошли специалисты Роспотребнадзора, Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Института водных и экологических проблем СО РАН. В местах обнаружения деталей также взяли пробы для исследований и замерили радиационный фон – нарушений не нашли. Крупные фрагменты ракет убрали с помощью вертолета на специально подготовленные площадки и распилили на мелкие части для дальнейшей переработки. А детали поменьше вывезли на автомобиле.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае обнаружили фрагменты ракеты «Протон-М»У местного населения массово взяли для анализа кровь (подробнее)